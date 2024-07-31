颱風過後 明台產透過「農險理賠快易通」理賠農民600萬元

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凱米颱風後，明台產物透過「農險理賠快易通」智能理賠，明台產險表示，預計陸上颱風警報解除後的一週內(8月2日前)即可完成理賠匯款，同時再次簡訊通知農民，以確保農民能即時獲得補償，此次補償農民約600萬元。

三井住友海上集團明台產物保險理賠本部副總經理王慶輝表示，該公司理賠及資訊部自行開發=「農險理賠快易通」智能服務，此次風災的農損賠款累計達600萬元。依明台產內部統計，理賠2024年柚子險件數有478件；2024年柑橘險理賠51件。

據報載，農金署表示，截至7月26日上午已有柚、水芋、梨、柑橘、養殖水產、番石榴、蓮霧、木瓜、甜柿、西瓜、吳郭魚及虱目魚等12品項保險達起賠標準，估算有1,044位農民可獲賠2,007萬元。明台產險在凱米颱風理賠農民約600萬元，初步估算，佔整體農損保險理賠款的3成左右。

明台產物保險表示，「消除飢餓、達成糧食安全」是聯合國17項永續發展指標(SDGs)的重要項目之一，安心安全的農業發展是社會永續的重要指標，綠色農田也有助於吸收碳排。因此明台長期支持綠色農業發展，具體落實永續金融與綠色商品推廣，目前為國內農業保險第二大承保公司，也透過各地農、漁會提供農業機械設備、太陽能板、汽機車、住宅、傷害與健康等農民所需之各種產險，期許成為台灣農業發展與農民安心安全的永續夥伴。