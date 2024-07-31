澎湖再現鯨魚擱淺！10米長鬚鯨東吉島腐化現身

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澎湖21日下午才在西嶼鄉合界后螺沙灘，發現一頭3.5米長的罕見短肢領航鯨死亡擱淺，30日下午又在南方四島國家海洋公園的東吉嶼海邊又發現一頭身長10米的長鬚鯨，一樣已嚴重腐化，加上身軀龐大，難以就地掩埋，將由專業人員採集骨骼樣本，送科研單位保存後，就任牠自然風化。

東吉村長高宏志是凱米颱風過後，昨（30）日下午4時與巡查員，沿著海岸線巡視災情，在大坪東側海岸發現這頭死亡鯨魚，而從屍體腐爛程度看來，已經死亡多時，因此通報澎湖縣政府農漁局及東吉安檢所。

這頭死亡長鬚鯨體長約10公尺、寬度1.3公尺，由於鬚鯨類是海保署指定採樣的種類，因此今（31）日農漁局派員搭船前往東吉記錄發現過程，同時採集骨骼標本，供科研單位研究。

根據維基百科，長須鯨是一種廣泛分布於全球海域的鬚鯨，也是現存僅次於藍鯨的第二大動物，以小型的魚類、烏賊及甲殼動物為食。是游泳速度最快的鯨類之一，也比其他鯨類都要合群，通常都以6至10隻鯨為一群，共出行動。

然由於在20世紀期間，跟其他所有大型鯨類一樣曾被大量捕撈，現時仍屬瀕危物種。因此國際捕鯨委員會（英文縮寫：IWC）後來全面禁止所有對長須鯨商業性捕撈的行為，但冰島和日本仍然宣佈其捕撈行動將會繼續進行。

不過，長鬚鯨多出現在花蓮東部海域，澎湖海域幾乎沒遭遇過，因此研判這頭早已死亡多時的長鬚鯨，是隨著凱米颱風暴風圈，才漂流至東吉島擱淺。