日本升息 林啟超：日圓超甜價一去不復回

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日本央行宣布升息0.25％，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天（31日）受訪表示，日本升息比預期中來得快 ，預期日本在第4季與明年仍有升息空間。日圓從「極度弱勢」轉向「稍微弱勢」，161的日圓「超甜價」一去不回，但短期內日圓要升破150機率仍低，後續日圓升值關鍵在聯準會降息的幅度，現階段日圓價位是「6分甜」。

林啟超表示，日本升息比預期中來得快 ，主要有三大因素。一是服務業的通膨，春鬥只是一部分企業，但觀察到春鬥後，不同產業、大型或小型企業都開始加薪，廣泛性的加薪，成為未來通膨有機會支撐住的因子，對服務業通膨產生影響。

二是進口通膨，日本進口通膨從2月開始由負翻正，到6月底已到9.5％，連續4個月拉升，日圓貶值是關鍵，已進一步讓消費者感受到進口通膨的壓力。服務業通膨與進口通膨下，日本未來半年到1年的通膨，有機會持續在2％以上。

三是實質負利率。林啟超指出，即使升息後，日本實質利率還是為極低的負值，日銀開始認為，貨幣政策不能像過去20年一直維持零利率，因為日本經濟恢復，放款年增3％以上，企業利潤回復正常，貨幣政策也應轉向正常化。

日銀也決議購債規模每季將減少4,000億日圓，林啟超表示，看得出日本央行將貨幣政策正常化的決心，但購債規模減少還是很緩慢，雖然升息，但貨幣政策還是沒有「鷹」到一個程度，預估日本11月或明年仍有進一步升息的空間。

至於日圓要升值，林啟超認為，關鍵在美國聯準會降息的幅度，9月美國啟動降息應是確定的，但不確定的是未來降息幅度多大，若聯準會降息幅度超乎預期、今年降息達到3碼，對日圓升值有較大作用。

林啟超指出，161的日圓超甜價格將一去不復回，未來1、2年要看到161的日圓可能性低，除非美國完全不降息、日本央行也不升息，預期日圓將在150~155區間震盪，但短期內日圓要升破150的機率依舊偏低，因為升破150，代表過去一年貶值幅度全都還回去了，且如果繼續升值，對日本企業出口會有不利影響。