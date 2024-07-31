肇喜登峰巡迴賽-老爺逐夢公開賽R2驟雨攪局 呂偉智、王偉軒暫時領先

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肇喜登峰巡迴賽第五站-老爺逐夢公開賽，今天（7/31）在老爺關西高爾夫球場進行第二回合，因午後的驟大雨使比賽數度延賽，最後因持續大雨，大會決定停賽，今天下午出發的64位選手均未完成第二回合。

上午開球並已賽完兩回合的65位選手中，台灣中生代好手呂偉智推桿手感超強，獵鷹抓鳥，飆出低於標準桿10桿的62桿，與下午出發的王偉軒以兩回合總桿均低於標準桿12桿，暫時並列第一。

上午開球的丁子軒與劉永華都完成兩回合，均交出66桿，兩人同以總桿低於標準桿8桿的136桿，暫並居第三位。另外，下午出發的陳裔東打完九洞（10-18洞），33桿，總桿也暫為低於標準桿8 桿；衛冕的詹世昌丶張哲瑜及泰國的塔維特（Tawit Polthai）都打完六洞，黃頎打完三洞，四人總桿也都與陳裔東暫時同為低於標準桿8桿，暫並列第三。

10位業餘選手中有8位打完兩回合，以潘繹凱打出68桿，兩回合總桿低於標準桿3桿的141桿為最佳，暫並列第35位。

今天關西地區的午後依然下起驟大雨，大會於下午1:48首度宣布比賽暫停，2:26宣布再延賽至3點，後再宣佈延賽到3:50，4點復賽，不過當選手們陸續要乘球車下場繼續比賽時，再次下起傾盆大雨，最終大會於4:16宣布停賽，第二回合未賽完的選手明天上午6:30起開始補賽；第三回合預計上午11點展開，第1洞與第10洞雙邊開球。

呂偉智今天一鷹8鳥無柏忌的超強表現，平了以往也曾寫下低於標準桿10桿的個人最低桿成績紀錄（當時打61桿，標準桿是71桿）；他在第11洞五桿洞開球後距旗洞204碼，第二桿打上果嶺，距洞24呎，一推進洞獵鷹， 還有兩個五桿洞也成功射鳥，最精采的是有五個洞第1丶3丶13丶14及15洞都是16-18呎的長推桿進洞抓鳥，第6洞是3呎小鳥推桿。

他表示，反而有兩個洞較短的推桿，第10丶12洞分別是7呎與3呎的小鳥推桿沒推進洞，十八洞27推。鐵桿也助力多多，18個洞只有一個洞未成功打上果嶺。

他指出，今天能打出這麼好的成績歸因自己的推桿找回了手感，他說「七月初打亞巡摩洛哥賽時，推桿的表現非常不好，越推越沒準頭丶都沒了信心！」回台後與自己的桿弟檢討後，重新設定回自己原有的站位，上兩周在台中球場就找回了感覺，今天更是發揮極大精準度，加上進攻策略正確，打出佳績。

由於今天採較佳球位規則，因此呂偉智的成績未能正式列入打破球場最低桿紀錄64桿。

尋求本季台巡賽第三冠的劉永華今天打一鷹五鳥一柏忌，也是推桿手感佳，後九洞第10-13洞連四鳥，都是推桿給力，第八洞的老鷹是直接切球進洞，今天是28推。

丁子軒今天抓下六鳥無柏忌，他說雖然開球木桿歪到不行，只有三個洞成功打上球道，但是鐵桿準度高，推桿普通，所以打出還不錯的桿數。

這場比賽於7月30日~ 8月2日進行四回合72洞賽程，冠軍可得新臺幣50萬元，亞軍可獲25萬元。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，老爺關西高爾夫球場為單站冠名主辦單位，綠林興業股份有限公司為主要贊助，台灣職業高爾夫協會為主辦單位，協辦單位是老爺關西高爾夫球場。

這也是老爺球場相隔23年 (自1999年)後，連續第三年舉辦男子職業公開賽，老爺關西球場於1995年正式營運後，舉辦了1998及1999年兩屆老爺男子公開賽，其後連續舉辦了17屆的TLPGA老爺女子公開賽。

本屆比賽與前兩年的老爺逐夢公開賽最大的不同是今年首度與慈善做結合，由綠林興業的林果兒董事長為首、老爺球場廖年祈董事長熱烈響應，將慈善帶入男子職業高球賽。

綠林興業股份有限公司林果兒董事長此次也是這場比賽的主要贊助單位。綠林興業不僅連續三年成為此項比賽的重要贊助商，今年更把舉辦了三屆的女子慈善賽的因緣，首度帶進老爺逐夢公開賽，這個善舉活動構想立刻獲得老爺球場董事長廖年祈的熱烈響應，不僅慷慨捐贈善款，更單站冠名主辦這場賽事。

肇喜登峰巡迴賽是由三商行創辦人之一、三商集團榮譽董事長翁肇喜先生發起。2021年起因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，他以個人名義總冠名，特別贊助舉辦六場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元；率先築起2021年台巡賽的基本架構：至今年已連續第四年，依相同模式與贊助金額舉辦此總冠名贊助，今年的場次由去年的七場比賽增加為八場，因此也使得今年度台巡賽場數多了一場，總計16場賽事。

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得紅林建設公司董事長林果兒提供獎金新台幣20萬元，且可得到翌年台灣三商名人賽參賽資格。

這場比賽另設立特別獎項：

##一桿進洞獎：第 3、7、12、17 洞

以上4洞 由老爺關西高爾夫球場提供球場獎金 2 萬元及球場原有設定好之贊助商品。

##第17洞，東暉鐘錶公司提供市價$168,000 Bell & Ross手錶一只，於正式比賽四回合中第一位擊出一桿進洞者獲得，限職業選手。

##另由大安集團提供梨山賓館總統套房免費住房一晚，不限洞數、不限人數、不限平假日。

##破球場記錄獎 ( 64桿蔡啟煌保持 ) 新臺幣2萬元 (老爺球場提供)。大會在後兩回合提供選手免費運動防護服務。

比賽期間開放觀眾下場觀賽，觀眾必須至球場櫃台填寫資料並繳交設施及清潔費NT$ 30元，再至出發站填寫資料換取觀賽證下場，觀賽一律走車道，嚴禁乘坐球車，也無提供洞與洞之間接駁。為考量安全，6歲以下兒童及寵物請勿下場觀賽。

另外，這項比賽也將透過網路，把賽事後兩回合決賽賽況採精華錄播方式，於8/15、8/16兩天的下午4點呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台除了在台灣職業高爾夫協會FB及YouTube以外，雅虎運動Yahoo Sports丶LINE平台-Golfourit丶Line Today及智林體育台亦可搜尋到相關賽事新聞或重播。另外，全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，也在全省20多個球場為賽事聯播。