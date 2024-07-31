再現至臻奢華 勞斯萊斯Phantom Series II輝煌導入

勞斯萊斯產品歷史悠久，可謂非凡品位、美學典範與至臻奢華的絕佳體現。其中，擁有車王一詞美名的品牌旗艦Phantom車款可謂獨領風潮，因其雋永優雅而備受讚譽。勞斯萊斯第八代 Phantom 於2017年推出。其由勞斯萊斯設計師和工程師們基於客戶需求傾心打造而成，而客戶希望勞斯萊斯不要對這款經典車型進行重大調整。為滿足客戶訴求，新車型僅在外觀上進行了基礎潤色、修飾和調整，其重點更多在於延續，而非改變。

勞斯萊斯汽車台灣總代理-盛惟公司為此宣布正式導入擁有車王美名的全新Phantom Series II，同步公布售價為:長軸基本空車價(包括台灣套件)US$1,428,000；標軸基本空車價(包括台灣套件) US$1,258,000。

威嚴氣勢可謂是 Phantom Series II所保留的重要特徵。著名神廟式進氣格柵上方，日間行車燈之間的水平線條展顯威嚴，以駕駛者為中心，賦予 Phantom Series II 嶄新、從容、具有現代感的非凡風采。神廟式進氣格柵巧妙的幾何設計、雙R車標與歡慶女神交相輝映。格柵採用LED光源發光式設計，該發光格柵設計在 New Ghost 中首次亮相並加以推廣。前大燈設計在全新 Phantom Series II上採用鐳射切割，呈現仿若星光般的質感，該設計與車內的星光頂篷相互呼應，為夜間駕乘增添驚喜和愉悅之感。

全新設計的輪框為車身側面效果增添不少年輕動感色彩。客戶可選用全拋光或部分拋光的3D不銹鋼三角輪框。此外，在 Phantom Series II 還可配備古典優雅的圓盤輪框，令人追憶1920年代勞斯萊斯汽車的浪漫風情。圓盤輪框以拋光不銹鋼打造，配以獨特漆面，將陸地飛行感完美呈現。Phantom Series II 也同步推出標準軸距版和長軸距版供客戶選擇且各具特色，其代表駕乘傾向的不同。如今，Phantom 標準軸距版受到更多偏好親自駕駛的客戶青睞，而 Phantom 長軸距版提供樂於獨享坐乘的客戶提供至臻奢華的絕佳體驗。

Phantom 作為勞斯萊斯汽車的巔峰之作，常受到勞斯萊斯客戶青睞。鍾情 Phantom 的客戶可謂功成名遂、果敢堅毅且力臻完美的精英人士。正因巔峰與極致的相遇，勞斯萊斯將卓爾不凡的Bespoke高級定制傑作傾力呈現於 Phantom 之上。勞斯萊斯 Phantom 自誕生以來，每一款產品都是仿若藝術品般精妙絕倫的傑作，其將客戶心之所向化為現實。 Phantom 不僅是被媒體喻為 “世界上最好的汽車”，也是專屬於層峰客戶的最優之選。Phantom 的客戶無法被簡單定義，這一卓爾不凡的客戶群體跨越奢華界限、不論年齡、品味各異，世家傳承亦或是新貴崛起。Phantom 彰顯著大膽顛覆、極具活力的卓越精神；另一方面， Phantom 也可謂至臻奢華的永恆經典。

勞斯萊斯Bespoke高級定制部門旨在傾力締造一款層峰之作，以契合多元且豐富的客戶需求。由此，第八代 Phantom 應運而生，宛如Bespoke高級定制肆意揮灑靈感的空白畫布，其可應客戶所想，將個人風格盡展其上。

Phantom 的獨到之處在於令客戶可肆意遨遊於卓然化境，在其中定義屬於自我的專屬奢華。無盡想像映射無限可能，客戶深知，無論是技術工藝、材質應用、美學設計與動力系統，Phantom 都無愧於世界上最好的汽這一稱謂。勞斯萊斯深知客戶對於 Phantom 的喜愛，這一傑作已然屹立於巔峰。我們充分尊重客戶所想，也相信在不斷追求完美的道路上，需穩步前行，進而締造無限可能。全新 Phantom Series II每一處微妙的改變無不融貫深思熟慮與縝密匠心。正如亨利•萊斯爵士所言：「細節成就完美，但完美不止步於細節。」