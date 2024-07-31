交通便捷帶動台中房市熱絡 2區域房價5年漲6成

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交通便捷，台中市台74線周邊房市近年交易熱絡，且房價扶搖直上，其中太平區、東區因有成熟商圈加持，補漲潛能強，已成為首購族熱區。根據樂居網統計，新光重劃區近1年來交易量2476戶，且根據最新實價登錄顯示的平均成交價達45.3萬元、最高成交單價為50.09萬。

台中市近年來房價持續攀升，台74線周邊尤為熱絡，住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，太平、東區屬於傳統城區房市，皆受到區域話題帶動，以東區來說，在新商場及糖廠周邊地貌改造後，區域新案單坪高價已站上5字頭，也連帶拉抬鄰近的太平區往4字頭邁進，地緣利多發酵的情況不言而喻。

陳炳辰強調，因建商推出的新案不多，更是造就價量成績，尤其台中市中心地帶一片漲聲，連帶彰顯比價效益、購屋量能同時激發房價。台中市府近年力推「東區再造計畫」，使得該區迅速翻轉，不但吸引秀泰影城、日本三井Lalaport等進駐，再加上未來捷運藍線將通過，話題不斷，今年大樓、華廈產品成交價每坪39.22萬，較2020年的每坪24.31萬漲幅逾6成。

東區房價雖補漲態勢鮮明，但因為建地難尋，新屋產品稀缺性高，目前以豐邑機構推出的「浩瀚湖濱城」最為矚目，該案主打2至4房，預計今年完工，目前實價登錄揭露最高單價已達58.8萬元。

太平區過去房價基期低，加上台74線交通便利助攻，根據元宏不動產加值服務平台統計，近5年區內房價平均漲幅達77.6％，吸引包含順天、坤悅、櫻花等建商搶進，其中，北太平區指標案「順天蘊華」最高成交價突破5字頭。