太平山蹦蹦車驚喜回歸！部分路段8／6起復駛

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受凱米颱風影響，造成宜蘭縣太平山國家森林遊樂園區內蹦蹦車1.5Km路段的下邊坡發生崩塌，導致軌道路基流失，林業及自然保育署宜蘭分署考量行車安全，與專業技師已完成現勘及修復工程評估，將儘速開始復建工程，預計明年初完成；為了不讓喜愛蹦蹦車的民眾久候，宜蘭分署將於8月6日起提供局部路段復駛。

颱風影響最鉅為24日，全台累積雨量前三名之一就有太平山遊樂區內的雨量站，超過1200mm以上的降雨，造成蹦蹦車的軌道路基流失等災害，預計明年初完成復建工程。 為了不讓喜愛蹦蹦車的民眾等太久，宜蘭分署8月6日起提供局部路段復駛，行車路線由原2.6Km調整為僅行駛至1Km處即折返，往返時間約20分鐘，票價由原價180元暫調整為不分票種，降為80元（原全票180元、優待票120元）。

首班車發車時間仍為上午7時30分，末班車由下午2時30分：30（暑期下午3時30分）增加調為下午4時，每逢整點及半點即發一班次（81個座位），每天共有18班次，並照常於上午7時現場開始售票，相關訊息請上太平山森林遊樂區官網、太平山官方FB粉絲團及台灣山林悠遊網http://recreation.forest.gov.tw/ 查詢。