富邦金控董事長蔡明興 入選《哈佛商業評論》台灣CEO100強

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《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）全球繁體中文版發布2024年「台灣CEO 100強」名單，富邦金控董事長蔡明興繼2022年入選「台灣CEO 100強」之後，今年再次入選百強榜單。蔡明興持續帶領富邦金控成為兼具優異經營績效及永續發展之金融業界標竿典範，經營成果卓著，備受外界肯定。

蔡明興表示，很榮幸再次入選《哈佛商業評論》「台灣CEO 100強」，富邦金控旗下子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，多年來位居市場領導地位，截至2024年3月底富邦金控總資產逾11.5兆元，連續十五年穩居台灣金控業每股盈餘獲利王。

在追求經營績效的同時，富邦金控亦持續以世界級的永續標準自我要求。作為金融業領導企業及世界經濟論壇(World Economic Forum) 首家台灣金融業會員，富邦金控承諾對股東和客戶負責，透過永續投融資、永續保險、風險管理、普惠金融服務與產品、金融教育和倡議，帶動台灣產業永續轉型。2023年更特別增設永續策略指標至2030年目標，預計2030年綠色金融目標2.91兆元。

富邦金控各項永續作為亦備受國際肯定，連續七年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股與MSCI永續指數成分股、連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股、連續四年維持CDP氣候變遷評比領導等級、Sustainalytics永續績效評比位居亞太區保險業冠軍、連續兩年獲《Brand Finance》全球500大永續聲譽品牌、ISS ESG評比獲 Prime Status榮譽。

董事長蔡明興個人亦連續三年獲《機構投資者(Institutional Investor)》「最佳執行長」殊榮；今年更獲獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特爵士」，並獲頒美國紐約大學(NYU)授予校長勳章(Presidential Medal)，於商業領域之成就及對社會、教育領域之多元貢獻備受肯定。

展望未來，富邦金控將秉持「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，深耕台灣並積極佈局海外市場，讓品牌影響力帶動社會正向循環，朝「成為亞洲一流的金融機構」之願景穩步邁進！