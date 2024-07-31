早療見成效！他從身心障礙到與父母討價還價

早療童畢業了！第一社會福利基金會附設第一兒童發展中心31日舉辦早療幼兒畢業典禮，其中今年5歲的宸宸雖然在不到1歲被診斷出身心障礙，2歲時連話都說不清楚、無法理解指令、路走不穩，但如今卻可以與父母討價還價，今年也轉銜至一般幼兒園中班。

2022來到第一兒童接受早療的宸宸，剛來的時候他僅能聽得懂日常用簡單的指令，口語只會發一、ㄟ、喔的單音，雖然可以自己走路，但肌耐力和動作協調都不是很好，當時對環境不熟悉的他，還哭了好幾天，但漸漸地他在班上交到好朋友，對環境開始熟悉後，就不再哭泣了。2年後的他，語言理解能力提升不少，對於別人的提問能用詞彙或是簡單的句子回覆，同時也會主動表達自己的需求。他的肢體方面肌耐力提升不少，動作協調方面也都好很多。

宸宸爸爸回憶，原本宸宸2歲時走路還只能扶著東西走路，話也說不清楚，早療至今各方面都進步，包括情緒的穩定、精細的操作、語言理解， 甚至還會自己走路、討價還價 。

據行政院內政部統計及聯合國國際衛生組織（WHO）推估，新生的幼兒約有6至8％左右的遲緩發生率，代表每年約有6萬7000至萬位左右的幼兒，可能會有遲緩狀況，但據衛生福利部發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況統計，2023年，全台僅有3萬餘名幼兒被通報有早療需求，代表潛在需求的幼兒尚未被發現，而錯過黃金早療階段。第一社福基金會表示，希望落實「及早發現，及早療育」，讓孩子不會錯過早療黃金期。 第一社福執行長張菁倫表示，發展中心帶來的，是全方位的早療服務，不僅提供音樂、美術等相關輔療課程，培養孩子的興趣同時穩定孩子的情緒，更會協助讓孩子學習常規及人際相處，這些都有助於孩子從早療中心畢業後，能順利融入轉銜後的校園生活，對孩子的未來是非常有幫助的正面影響。