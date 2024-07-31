靜宜大學113學年度新舊主管交接及布達典禮 校長林思伶期勉攜手再創靜宜新高峰

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靜宜大學113學年度新舊主管交接及布達典禮31日於主顧聖母堂舉行！校牧楊安仁神父以覆手禮為新任與續任主管祝福派遣；校長林思伶親自頒發主管聘書，並為每位戴上繡有校徽的白領帶，象徵智慧、愛、與服務及校務發展使命的託付。同時也贈予紀念植栽，象徵承接與帶領所屬單位的責任，需要細心照顧，齊心以靜宜新的戰鬥團隊再創新高峰。典禮中同時致贈功成身退的卸任主管感謝狀及禮物，場面隆重溫馨感人。

靜宜校長林思伶首先感謝勞苦功高的卸任主管。她說，2年前她來到學校，去年進行第一次主管交接，今年二級主管也接受派遣；因為派遣就有使命跟責任感，勉勵同仁手牽手與靜宜同行。新團隊必需是戰鬥團隊，一起面對高教環境的挑戰！

林思伶指出，這一年在大家的努力下，靜宜交出不錯的成績！接下來的新團隊最重要是以火熱的心與主同行，並以愛同伴的心彼此牽起手，一起和靜宜向前行。天主給我們每個人不同的塔冷通(才智)，真正公平是能淋漓盡致地活出生命的意義，相信大家攜手合作一定可以做到。

林思伶並感謝卸任主管為靜宜留下「資深典範」，就算不在職位，也會在學校服務及祝福；卸任只是階段性過程，我們在高教的接力是「一棒接一棒」；期待在感恩及祝福下，卸任後也以啦啦隊長的心情為大家鼓勵。

新舊主管交接及布達典禮中，並播放影片回顧靜宜主管的努力與成績，同時展望學校未來發展方向；並勉勵新任主管發揮長才、齊心合力為靜宜而努力，讓學校管理連續與穩定，全校一起攜手合作再創靜宜新高峰。