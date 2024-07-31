八里區「幸福文旦」品牌力強大 食農體驗遊程高人氣

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時序來到夏末，有不少公司已經開始提前準備中秋送禮，除了口味與創意日新月異的月餅之外，事實上象徵平安團圓、且有保佑之意的文旦柚，也是企業往來送禮的優先選項。不過，比起送禮來說，喜歡買來自己享用的饕客反而更多，尤其是八里所產的幸福文旦，顆顆飽滿多汁又香甜，是許多人心目中的第一名。

為了推廣八里在地的優質文旦柚，八里區農會特別在30日舉辦「幸福柚‧遊幸福」食農體驗遊程記者會，邀請種出心形幸福柚的農友褚繼華帶著上百顆來到現場讓來賓們一起開眼界、沾喜氣，同時也宣告8月起的一連串精彩活動正式起跑。

「8月起八里農會將會舉ˋ採果一日遊體驗遊程及幸福文旦食農體驗課程，歡迎全台各地的好朋友來報名參加。」八里區農會表示，新北市的文旦柚產區主要集中在八里、淡水、林口等區，而八里又是當中種植面積最大的，再加上當地有觀音山的火山土壤岩、豐富的海風鈉離子，以及充足的日照，所以八里的文旦柚一向是評鑑場上的常勝軍。

那麼，受到消費者如此愛戴的八里幸福文旦，究竟是怎麼種出來的呢？想要深入了解文旦柚的一生，可以報名參加「採果一日遊體驗遊程」，跟著經驗豐富的農友一起採收柚子，以及享用獨一無二的柚香下午茶。採果一日遊將會分為8/31、9/1、9/3、9/7、9/8等5個梯次進行，目前已經可以透過專屬的「伊貝特報名網」進行報名，每一梯次僅限40人參與，意者請把握機會。

8月活動的另外一個重頭戲「食農體驗課程」，則是會在8/17、8/24、8/31登場，體驗內容有柚香三色飲DIY、豐收餐體驗教學，以及趣味有獎徵答等，只要到Facebook粉絲專頁搜尋「新北市八里區農會」，就可以在置頂文章看到報名資訊及表單連結。

至於不克前往或住得較遠的文旦柚愛好者，可以透過「八里區農會小農店舖直銷站」網站訂購，即日起到8月31日止，小農電舖祭出三重優惠，包含全館農特產品宅配免運費、文旦柚預購9折優惠，以及單筆預購滿3000元以上，就可獲得一次「八里福朋喜來登自助餐券（市價1188元）」的抽獎機會，共計將會抽出5名幸運兒。

從採果一日遊、食農體驗，到小農電舖的三重優惠，八里區農會為了喜歡文旦柚的消費者做了萬全的準備，由於活動都有名額限制，所以有興趣的朋友請即刻攜家帶眷、呼朋引伴，趕緊到指定的網站報名參加！