中正區單坪破180萬！官邸旁豪宅引國際人士入手爭藏

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近來台商惠台資金回流投資儼然成為一股趨勢，在生成式AI浪潮助攻之下，科技產業上/中/下遊的廠商業已結構為一緊密的世界供應鍊。口袋深度變得更加寬裕之際，AI新貴對於收藏資產自是見識不凡，更是獲利了結下謀求更安全且抗通膨的資金停泊處。

以豪宅等級知名建案來看，基地位置上緊鄰松濤苑，相距僅不到百米之間，周圍近總統官邸、孫運璿科技•人文紀念館與萬坪綠意的植物園，未來更是永久棟距，景觀與隱私皆是入手豪宅可遇不可求之稀缺優勢，地理條件上為台北市中心生活機能完備，近重慶南路正市心大道及步距5分鐘即可接軌捷運小南門站等絕佳條件，更是市場實屬難得的珍稀物件。

據了解，熙鼎《九簷》近期在銷售市場上傳出驚人消息，吸引市業版圖擴及兩岸三地的知名人士，來訪後便鍾情於熙鼎《九簷》的北市珍稀正核心地段，豪爽出手定錨價值，單坪已堆升來到180萬的水平，市場為之驚呼，但耳聞買方背景之後便能明白果然是—「富而求貴，貴則求雅」。

熙鼎《九簷》除產品規劃不惜成本重磅打造建築體四面全棟外觀採用七彩玉崗石建材，不僅打造國際建築團隊與知名建築師悉心雕琢，熙鼎建設更是攜手華熊建設打造台北首座輕奢豪宅，產品規劃上單層整戶55坪大空間任客戶規劃大2-3房奢華組合，19、37坪即能享有衛浴降板及雙併邊間、通透採光等豪宅設計規格，相比百坪億元豪宅總價，小坪數總價於豪宅線以下貸款成數不受侷限，更有機會千萬買房與國際知名人士結為萬金鄰里。

【熙鼎九簷】19-37-55坪 總統官邸旁 松濤願景鄰

貴賓預約：(02)2361-9888

接待會所：100台北市中正區新生南路一段138-5號

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銷售業者：儷園廣告