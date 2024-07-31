台電公布供電預估狀況 8月供電能力充裕

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8月盛夏天氣炎熱，台電31日公布供電情形預估狀況，日尖峰備轉容量率10％，夜尖峰則維持7％、備轉容量可達280萬瓩，供電能力充裕。

台電指出，23日瞬時尖峰負載在13時38分創下4142萬瓩的歷史新高，當下備轉容量率仍有12.9％，用電量創新高但仍在台電預估範圍內，台電也將持續備妥充足電力來因應各種情境。

台電表示，預期8月天氣仍炎熱且景氣亦持續熱絡，民生及產業用電需求仍高，整體供電能力預估日尖峰最大可達4,615萬瓩，大於預測最高負載4,145萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達4,035萬瓩，大於預測最高負載3,746萬瓩。

台電說明，核三1號機於27日停機，但近期已有容量更大的民營豐德電廠3號機加入供電，大潭9號機也將於8月進行測試運轉。另外，8月光電中午時段出力預計可維持700萬瓩以上，挹注日間供電能力。而凱米颱風帶來豐沛水資源提升慣常水力發電之操作彈性，搭配儲能、抽蓄等調度作為及各項需求面管理措施，可抑低夜尖峰負載，確保供電無虞。

台電強調，備轉容量是為了因應如炎熱氣候導致負載攀升，或供電機組故障等非預期事件時，消弭其對電力系統的衝擊，維持系統正常運作。至於要準備多少備轉容量，取決於安全與經濟之間的平衡。

台電表示，當機組發生突發事故，只要備轉容量足以因應，便能在短時間內讓有後援機組替補上陣，例如，6月29日民營和平電廠因雷擊導致機組跳脫，便是電力系統的非預期狀況，第一時間透過備轉資源快速調節，確保穩定供電。雖當下備轉容量率數字下降，但其反映的正是預備待命的供電能力發揮作用，凸顯備轉容量率是維持供電穩定的手段而非目的。