掌握AI趨勢搶先布局 雷夫數據科技攜手六略科技 共創行銷新局

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雷夫數據科技與六略科技為同為專注於大數據分析與應用，並同時結合整合式行銷服務，日前舉辦喬遷茶會。兩家公司與替代方案攜手合作，將AI SEO、AI小編、AI客服等幾項新技術，廣泛應用於整合行銷。

隨著數位科技的快速發展，AI技術也逐漸成熟並融入各行各業。在行銷領域，AI技術可應用於SEO、內容產出、客服等多個方面，協助企業提升行銷效率與效益。六略科技共同創辦人蘇煥鈞提到，AI元年已經全面來臨，除了科技的數位發展，行銷可多方面應用在各產業，更應該加速提升與智能工具的整合，不僅可以降低人力，更能高效協助產業發展。雷夫數據科技與六略科技，將結合雙方在AI整合行銷方面的專長結合替代方案的AI技能，推出全新AI賦能整合行銷解決方案。

本次茶會上特別邀請5IN國際實驗教育機構，分享透過五個面向的整合，打造最適合學生的學習環境。機構負責人李有誠與陳子驊強調，5IN重視個人化學習、探究式體驗與跨文化交流，培養學生成為具備全球視野、創新能力與解決問題能力的未來人才。透過多元化的課程設計與國際化的師資陣容，讓學生在充滿挑戰與樂趣的學習氛圍中，不斷成長茁壯。

雷夫數據科技看中5IN國際實驗教育機構理念，期望透過既有的資源，提早佈局未來人才培育的計劃。雷夫數據董事長沈士猷表示，除了大力推動AI技術在整合行銷領域的應用，更期待能透過強大AI，提早協助學子了解各產業需要的技能，長此以往不僅能為企業行銷帶來革命性變革，更能協助企業在競爭激烈的市場中脫穎而出。

未來雷夫數據與六略科技將持續深化AI技術的應用，透過本次喬遷茶會，共同見證AI賦能整合行銷的新時代。