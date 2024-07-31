外籍機車族闖禍頻傳！10萬人沒機車駕訓就考照

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交通部公路局推動普通重型機車駕駛訓練計畫，建立機車騎士正確駕駛觀念及防禦能力，但多數外籍人士未經駕訓班訓練，直接報名路考，2019年至去年就有10萬名外籍人士未經駕訓直接報名路考，且外籍人士在台發生交通事故造成死傷人數近年大幅增加，與2019年的6000多人相比增加93％至1.2萬人，審計部建議改善，提升外籍人士考照前先上駕訓班意願。

公路局2019年起推動機車駕駛訓練制度補助計畫，針對有考照需求的年輕族群，包括外籍僑生，加強宣導及輔導媒合至適當駕訓班參加訓練，提升外籍人士取得駕照後的行車安全。

審計部指出，外籍人士於駕訓班完成普通重型機車訓練並取得駕照者，自2019年366人，逐年增加至去年1516人，但未經駕訓班訓練直接報名路考者，自2019年1萬3752人，增至去年2萬6275人，仍占多數。

審計部分析近5年參與駕訓班訓練後機車駕照考照及格率為72.29％，較未經駕訓班訓練直接報考取得駕照及格率58.40％高，經駕訓班專業訓練者考取機車駕照比率較高，有助建立外籍人士正確駕駛觀念及提升防禦能力。

審計部表示，2019年至去年，外籍人士未經駕訓班訓練直接報名路考人數高達10萬5570人，但參加機車駕訓人數僅7146人，應加強研析報考機車駕照外籍人士所在區域，及未參加駕訓班原因，強化宣導工作，提升外籍人士參加意願。

內政部也統計，合法居留我國外籍人士，自2019年78萬5341人，增至去年85萬1932人，成長8.48％；另交通部統計，外籍人士發生交通事故死傷人數自2019年6213人，逐年增至去年1萬2021人，增加幅度高達93.48％。

審計部指出，在台居留外籍人士因交通事故死傷人數增幅，遠超過居留人口成長幅度，政府歷年推動該等特定族群的交通安全防制作為，未能有效降低其交通事故死傷情形。

審計部強調，已請交通部研擬改善，提升外籍考照者參加駕訓班意願，並就有機車考照及微型電動二輪 車騎乘需求的潛在地區及群體，滾動檢討宣傳方式，降低外籍人士交通事故死傷情形，保障外籍用路人行的安全。

對此，公路局回應，2019年外籍人士自行報名路考為1萬3752人，報名駕訓者為484人，參訓比例3.5％；去年自行報名路考為26275人，報名駕訓者為2103人，參訓比例8％，成長幅度為227％，公路局推動外籍人士包含新住民及外籍僑生等，媒合機車駕訓應有其成效。

公路局說明，針對外籍僑生及新住民部分，將持續推行機車校園駕訓計畫及新住民輔導考照方案，針對有需求者主動媒合至駕訓班參加訓練；另針對外籍人士事故較高區域，將責成各區監理所強化區域包含各管道包含地方政府、學校聯繫宣導，藉以提高外籍人士參加駕訓意願。