面對氣候變遷衝擊 彭啟明：防災、調適、淨零打造韌性國土

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國家氣候變遷委員會8月8日登場，環境部長彭啟明將報告台灣未來可能面臨的氣候變遷衝擊跟趨勢，他31日指出，屆時將強調防災、調適、淨零才能打造能面對氣候變遷的韌性國土，希望再提升調適預算、提高我國減碳企圖心。

環境部長彭啟明今天出席環境部舉辦「氣候變遷—高溫調適對策研討會」，他表示，本次凱米颱風與莫拉克颱風帶來雨量、災情相差不多，而淹水面積較少、水退速度較快，但對民眾而言，就是淹水，未來面對極端天災，必須要做到不怕水淹，這就是「調適」，他會在國家氣候變遷對策委員會強調「調適」重要性。

彭啟明強調，防災、調適、淨零才能打造韌性國土，不過台灣較有防災經驗及預算，淨零雖有預算但不足，調適目前較空泛，更沒有預算，希望從預算提升、精進政府作為著手，因應氣候變遷衝擊。

他表示，自己也會在委員會中報告，台灣減碳目標雖然比不上美國、歐洲部份國家設定2030年減碳40至50％，但「企圖心可以再提升一點」。此外，即便我國要發展經濟、AI跟半導體產業，可是來一次天災，很可能把過去努力都毀掉，台灣到底需要什麼？需要大家一起討論，但面對氣候變遷衝擊，不能著眼短期利益，要看長期變化。

彭啟明也提到，按照目前二氧化碳累積速度來看，全球一定越來越熱，未來20年增溫幅度將達攝氏0.5至2度，預估台北市高溫一定突破40度，而目前民眾走在馬路上感受到溫度超過40度是常態。

他指出，未來如何避免國人不受高溫衝擊，就是環境部、勞動部及衛福部要做的事，當然各部會也應一同參與，可借鏡的調適作為，包含各地方政府推動綠化、增加城市綠蔭、加強公共場所提供空調等。