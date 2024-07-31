陸大BOSS周鴻禕測試新電動車「防夾功能」突慘叫 網：沉浸式體驗

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【中時新聞網 黃仲瑜】大陸知名科技企業「360集團」創辦人周鴻禕，最近在體驗廣州市汽車集團旗下電動汽車品牌「廣汽埃安」的新款車輛「昊鉑」時，發生了一段令人怵目驚心的意外。周鴻禕在試乘全新展示車時，工作人員向他介紹了該車款配備的鷗翼式車門（Gull-wing door），強調其具備「智慧防夾功能」，聲稱「輕微觸碰到異物就會自動彈開」。

現場為了驗證此功能，工作人員甚至將自己的手指放在車門上示範。然而，當周鴻禕仿效工作人員的動作，將手指伸入車門邊測試時，鷗翼式車門卻未能偵測到他的手指，直接關上，導致周鴻禕的手指遭到夾傷，發出一聲慘叫。

工作人員見狀，很緊張連忙道歉，並協助周鴻禕下車處理傷勢。周鴻禕下車後，緊皺眉頭，因疼痛而握著受傷的右手。工作人員隨後為周鴻禕敷上冰袋，以緩解疼痛。

隨後，工作人員再次測試防夾功能，但仍未觸發。廣汽埃安的客服人員表示，可能是機械靈敏度不佳，或是周鴻禕的手指放置在較偏僻的位置，導致系統無法偵測到。

而網友看影片後留言表示：「沉浸式體驗」、「為了流量真是親力親為。 聽到那慘叫聲」、「這是我今天看的最搞笑的視頻了」、「防夾功能不過關，可是要出人命的。」、「他還真敢試... 這邊也真敢給他試...」、「那聲「啊」...... 是真疼」、「工作人員事後還好嗎？」。