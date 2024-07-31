第54屆全國技能競賽 桃竹苗分署總得牌數勇奪全國第一

第54屆全國技能競賽於7月21日圓滿落幕，勞動力發展署桃竹苗分署培訓的選手們在本次競賽中表現出色，榮獲15金21銀17銅33優勝21佳作，總得牌數勇奪全國第一；桃竹苗分署與臺北科技大學附屬桃園農工（簡稱北科附工）共同培訓「工業控制」職類選手林宥融與曾銓彥，更在本屆競賽中勇奪金、銀牌！

本屆競賽一舉奪得「工業控制」職類金、銀牌的林宥融（19歲）、曾銓彥（18歲），堪稱是桃竹苗分署培訓成果的一大亮點，2人目前分別就讀北科附工電機科三年級及二年級，也是學長及學弟的關係；新出爐的「工業控制」金牌得主林宥融，從小就喜歡把東西拆解研究再組裝回去，也因為這樣的興趣與專長，國中三年級時他便選擇參加技藝班，進入北科附工後他獲選成為選手，為了拿下好成績，他常常從早上8點訓練到晚上8點，集訓內容從電氣控制元件、機構安裝設定、程式撰寫及故障排除，以及相關元件組合及流程控制功能建構等，過程雖辛苦，但拿下金牌的興奮與滿足感，讓他覺得一切辛苦都值得！

而獲得「工業控制」銀牌的曾銓彥，自小學開始就參加科工社，會用身邊的材料動手組裝可動的車子，喜歡一個人安安靜靜做自己的事情，讓個性沈穩的曾銓彥適合擔任選手；在第54屆分區賽初試啼聲即勇奪金牌，最終靠著自我要求與堅強的意志，拿下銀牌，林宥融和曾銓彥這對學長學弟，用自己的實力，展示了技職教育的魅力，並為未來的技職發展樹立了榜樣。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為讓國內技能實務接軌國際、展現青年技能培訓成果，勞動部每年舉辦的全國技能競賽，為青年提供了展現專業技能、實現夢想的舞台，讓各職類好手同場競技，並從中遴選技術精優的青年選手，代表國家參加國際技能競賽。桃竹苗分署近年來積極辦理技能扎根巡迴活動，秉持著推廣與傳承技能的重要使命，積極與學校等單位培訓選手，成為選手們的堅強後盾。本屆技能競賽成果不僅是分署多年的努力象徵，更為選手的成長與發展提供有力的支持，期望更多青年朋友投入各領域的技能學習，成為國家未來技術人才的生力軍。更多競賽相關訊息可至技能競賽活動官網(網址：https://skillsweek.wdasec.gov.tw)瀏覽，或至臉書facebook搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」及IG搜尋「worldskillstw」查詢。