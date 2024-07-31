凱米颱風重創中南部 政院人士建議：修法強制大樓公設納防水閘門

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凱米颱風重創中南部，共有七個部會8月1日將赴行政院會報告災後復原措施。政院人士指出，此次重建經費將比照0403地震，以專案方式處理，但重建經費規模仍待與主計總處討論。行政院人士認為，未來在防災、防洪精進措施中，應加強居家防水層面，譬如考慮修法強制公寓大樓公設納入防水閘門設備，同時加強農田排水系統及預防性撤離。

針對此次凱米颱風帶來的風災，政院人士指出，從中央到地方其實都非常有經驗，台灣的地形加上氣候變遷，遭受到的天然災害很頻繁，尤其是地震每年都會有，「整體中央到底方政府到民間，對防災都有一定防護水準跟認知」。

在凱米颱風路徑圖出來後，政院人士說，7月22日就召開第一次的凱米颱風防災整備會議，針對花蓮、宜蘭、台北、新北、基隆的消防局長做報告。該人士說，任何颱風的關鍵在防災，防災重於救災、離災優於防災，且避災（預防性撤離）更要優於離災，攤開每一次颱風的傷亡來看，很多都是應該避災而沒有躲避所導致的。

政院人士說，氣象署跟國科中心會運用最新的科技工具，判斷颱風路徑跟雨勢，這次雨勢，主要落在中南部，但這並不是突發事件，在23日時氣象署跟國科中心就單獨跟各縣市召開會議，當時就提出特別是南部山區雨勢會超過1800毫米，提醒南部地區要加強防災防水準備，因此南部縣市首長才宣布隔天停班停課，並非盲目宣布。

政院人士說，凱米颱風的災害以雨量來看，相比當年的莫拉克風災損失程度已經輕很多，莫拉克雨是大到車子都不能開，最嚴重的小林村滅村，如今在土石流防治方面，莫拉克颱風後就針對全國土石流潛勢地區做調查，把災防準備做得更嚴密。

針對凱米颱風的災後重建經費，政院人士說明，會比照0403地震的災後重建模式，一樣有一個專案，「會用專案編組的方式，管控復原進度」，預算來源方面則會由主計總處籌編。

政院人士說，這次居民個別戶的災情比公共設施更慘，高雄大樓淹水住戶在擋防水閘門，在防洪上來講，很多大樓住家還是應該自救為主，政府防洪措施沒辦法顧到每個住家，私人居住房子防淹水準備自己要做，可以考慮透過修法方式，修改相關建築法規，強制建商在興建大樓時，公共設施必須包含防水閘門。至少可以保護設於地下室的機電設備系統，車輛等，可避免停限電。