外資7月狂砍台股3,500億 今爆賣最大苦主曝光

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【中時新聞網 吳美觀】台股今又玩大怒神！台股早盤一度下跌逾150點，隨後震盪V轉翻紅，一路多空拉鋸，終場小跌24點，以22,199點作收。外資今持續賣超台股164億元，連4天賣超逾1,200億，7月累計賣超3,502億元，值得留意的是，外資賣超前2大名為面板雙虎友達、群創； 掃貨第一名是記憶體大廠旺宏近3萬張，推升股價飆上漲停，對此網友直呼「完全沒徵兆 看不懂」、「旺宏???」，買超前10名個股中敲進7檔金融股。

台股今日開盤即下挫，多空激烈角力，最低觸及22,046點，隨後在10點半左右，V轉翻紅最高來到22,315點，高低震盪近270點，尾盤小幅壓回，終場小跌24點，以22,199點作收，成交量持續萎縮至3,742.35億元。

三大法人籌碼動向，外資今日賣超164億元，連4賣；自營商賣超56.93億元，連17天提款；投信則不離不棄，買超59.96億元，連21買；三大法人合計賣超161.55億元。其中，外資7月累計賣超3,502億元，為2004年以來史上第二大賣超，前7月合計賣超台股2,772.09億元。

外資買超前10大個股，包括旺宏、臺企銀、新光金、彰銀、元大金、中信金、元大滬深300正2、華航、兆豐金、台新金；其中旺宏狂敲29,872張居首位，也帶動股價飆上漲停，金融股則暴買10檔，買超張數1.7萬張至9千張不等。

外資賣超前10大個股為友達、群創、欣興、廣達、國泰台灣5G+、訊舟、台積電、力成、瑞軒、日月光投控；其中暴賣友達24,218張成為最大苦主，賣超第2名群創19,356張，而台積電遭倒貨6,195張排名第7。

對於外資大買旺宏，PTT網友感到驚訝「感覺是在玩 明天連續買再說吧」、「買旺宏是要隔日沖嗎」、「完全沒徵兆 看不懂」；另有人表示，「台積電誰在買？」、「金金金金金的一天」、「金融最後一棒？」、「降息買金融，升息也買金融，永動機是不是?」。

法人提醒，八大公股行庫及投信7月合計加碼近2,000億元，力抗外資賣壓，短線台股或有機會展開弱勢反彈，但7月30日的21,833點低點恐會再一次回測，中長線回測半年線機率大。