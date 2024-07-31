出口不如預期 主計總處下修Q2經濟成長率至5.09％

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由於出口擴增不如預期，主計總處31日下修今年第2季經濟成長率概估為5.09％，較5月預測數5.18％減少0.09個百分點，雖然下修主因是商品出口擴增力道不如預期，不過，企業投資步調加速、資本形成表現優於預期，抵銷了部分降幅。

主計總處表示，假設第3季、第4季GDP（國內生產毛額）預測維持不變，全年經濟成長率約3.91％，較5月預估的3.94％略下修0.03個百分點。

主計總處指出，受惠AI等新興科技應用商機持續熱絡，雖然帶動出口，但第2季表現仍不如原先預測，約減少達47億美元，而終端需求逐漸回溫，三角貿易及航運服務表現也不錯，併計所有權調整商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長7.87％，較預測數減少3.35個百分點；不過，企業投資步調加速，資本形成表現遠優於預期，資本形成實質成長15.34％、創11季新高。

民間消費方面，主計總處表示，受惠於就業市場穩健與調薪的所得效果，以及股市創高的財富效果，第2季零售業、餐飲業營業額分別年增2.68％及3.81％，跨境旅遊熱絡帶動航空客運與國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長2.71％，較原先預測數增加0.12個百分點，