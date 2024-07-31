高雄氣爆10周年 民團攜手高師大辦聯展：不應淡忘沉痛記憶

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適逢高雄石化氣爆10周年，為了讓當初氣爆的記憶不被遺忘，地球公民基金會與國立高雄師範大學跨領域藝術研究所合作，規畫「看見－高雄石化氣爆10周年聯展」，由策展團隊說明策展緣由及導覽，並邀請嘉賓出席分享自己與高雄氣爆的生命連結。

「看見－高雄石化氣爆10周年聯展」以地球公民基金會長期累積的高雄石化工業議題專業出發，融合攝影師傅志男、何俊彥的攝影作品，以及高師大跨領域藝術研究所與譜普市藝術工作室的專業策展設計及製作團隊再創作，讓大眾能以不同的方式重新認識高雄石化氣爆事件。

本次展覽結合氣爆發生地周邊的三家獨立書店，搭配主題書展，共同舉辦跨領域、跨空間的展覽，展現石化產業的多元面貌。三餘書店是這次展覽的主展區，展場呈現工業圍城、氣爆始末、管線安全，思考產業轉型、減塑等主題，並詳細紀錄展覽中所使用的物質及背後的代價，同時盡可能減少石化材料的使用。

其他兩個展區，分別是位於苓雅區的等閑書房及前鎮區「台塑王氏昆仲公園」內的日閱書局。等閑書房所在位置，就離氣爆現場不遠，展出的是以道路路線為動線設計的氣爆攝影紀錄；日閱書局則是展示「小民一家人」在高雄生活的攝影作品，凸顯工業都市的日常與安全問題。

展覽策展人、地球公民基金會董事長李根政表示，希望藉由此次展覽，與大家共同探討管線風險管理及高雄面臨產業轉型的重要課題，並藉此讓大家重新認識高雄氣爆，也強調這個沉痛記憶不應隨著時間漸被淡忘。