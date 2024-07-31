兩岸青年導演最高榮譽「海融獎」年底誕生 微短劇與短視頻風潮席捲兩岸

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日前在北京舉辦首屆的海峽兩岸青年短視頻微短劇賽事，來自兩岸的青年導演約百位共襄盛舉，並規劃在年底推出「海融獎」頒獎典禮，此獎項將成為兩岸青年導演的最高榮譽。

首屆海峽兩岸青年短視頻微短劇交流營在北京中國傳媒大學舉行，來自臺灣9所知名院校近50位師生與中國傳媒大學師生組成百人團隊，在5天4夜中，「共同生活、一起創作」，高效率的完成兩部微短劇以及十來部短視頻的拍攝，堪稱規模最大、融合最深入的一場兩岸青年導演競賽。

此賽事不僅開啟了兩岸青年導演微短劇和短視頻的精采序幕，接著兩岸將徵集兩百多部作品共同加入評選之列，預計在年底完成評選作業，並舉行首屆「海融獎」的頒獎典禮，其中將設立十多個獎項。據悉，「海融獎」設立目的就是為了培育兩岸影視人才，讓兩岸有志發展影視音的年輕人有個高曝光的舞台，並由此取得邁入影視專業領域的「履歷表」。

「海融獎」的優秀獲獎作品，將在大陸目前最火爆的線上串流影音平台﹝OTT﹞，包括快手、抖音、愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV等播出，因此受到各界高度關注，大陸今年各地都舉辦了不少微電影、微短劇、短視頻的交流，但多半是以作品展示、高峰論壇等模式進行，缺凡實質性的接觸。

而首届海峽兩岸青年短視頻微短劇交流大賽，則是將兩岸師生以即時抽籤配對的方式產生，然後公布拍攝地點，譬如北京著名景點三裏屯、王府井、居庸關、鳥巢、南鑼鼓巷、什剎海等，每一組融合著兩岸師生的團隊，必須先展開一場腦力激盪，設計出一套共識劇本，然後再套入場景拍攝，實際的討論劇本與拍攝時間其實僅有「三天三夜」，在此極具壓力、壓縮的時間裡進行創作，可說是一場空前且從未有經驗可循的合力創作模式。

當然，近百人創作拍攝的規劃，簡直就是一場盛大的真人實境秀，據了解，兩岸的主辦方歷經半年的磨合與規劃，才有此發想與創舉，也畫下了兩岸青年融合共同創作完短劇與短視頻的濫觴。

本次活動由中華廣播影視交流協會與臺北市影音節目製作商業同業公會聯合主辦，中國傳媒大學承辦。活動旨在增進海峽兩岸青年交流互動，共同發揮創意才華。