欣陸投控 上半年每股純益0.91元

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欣陸投控（3703）31日公告，今年上半年合併營收148.45億元，營業淨利為7.96億元，稅後純益為7.50億元，每股純益為0.91元。

三大事業方面，其中兩大事業有指標創高。欣陸投控表示，環境工程及水資源處理事業（欣達環工）期間營收成長58.3％，創下同期歷史新高。此外，不動產開發事業截至第二季底，營收存量達到217億元，也創下歷史新高。

欣陸投控今年上半年合併營收大致較去年同期持平略增，主要受益於欣達環工的營收增長，抵銷不動產開發事業新建案完工交屋金額較去年同期減少的影響。

同時，欣陸投控上半年營業毛利率較去年同期減少1.5個百分點，主要因不動產開發事業的毛利率和營收占欣陸投控合併營收比重均較去年同期減少，在毛利率較去年同期減少。不過由於業外收入有增加，欣陸投控上半年稅後淨利較去年同期減少5.1％。

欣陸投控表示，大事業體均維持充實的營收存量，截至第二季底，營建工程事業的營收存量為1,018億元，相當於2023年合併營收的4.9倍；不動產開發事業的營收存量為歷史新高217億元，相當於2023年合併營收的3.0倍；環境工程及水資源處理事業的在營收存量為668億元，相當於2023年合併營收的14.0倍。