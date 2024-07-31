獨》便當裡躺「小強」 永和媽媽險吃下肚！業者致歉坦承疏失

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永和區1位媽媽今（31）日下午於永和保平店便當店買了2個便當，打開後驚見便當裡的高麗菜「躺」著1隻油亮油亮的蟑螂，雖然蟑螂未吃下肚，可是卻已吃下不少高麗菜。她po網提醒其他民眾留意，夾菜時最好是看一眼，再將食物吃進嘴裡。對此，業者留言道歉，因廚房工作人員的疏失，未來會再加強人員訓練、注意環境整潔。

永和媽媽在臉書社團《我是永和人》發文指出，今日14：08左右，在金仙蝦卷永和保平店買了2個便當。稍早，家裡的大孩子喊著：「便當裡有蟑螂，很大隻」，她趕緊查看，只見炒高麗菜裡躺著1隻油亮油亮的蟑螂。

永和媽媽表示，慶幸的是孩子夾菜時有多看一眼，不然肯定是會將蟑螂吃進肚子裡，可是那份炒高麗菜已經吃了不少。「我沒有怪業者的意思，畢竟難以控管叫蟑螂不要爬進菜裡，之所以會將這件事告知大家，是要提醒大家，夾菜時最好是看一眼再將食物吃進嘴裡。」

對此，金仙永和保平店業者留言致歉，「對今天發生的高麗菜裡竟然有蟑螂深感抱歉，對社會大眾的不安與疑慮，再次致上誠摯的歉意。」經調查，此事件的原因為廚房工作人員的疏失，具體改善措施會再加強人員訓練、注意環境整潔，將持續加強食品安全管理，以確保消費者食用安全。

網友肯定業者勇於負責的態度，「勇於面對問題解決問題是負責任的表現，加油」、「老闆願意致歉，都要給予加油鼓勵，先願意面對問題，才有機會改善問題，由此可以看到老闆的誠意」、「老闆很棒！支持」、「老闆肯認錯就是好事，下次再注意一下，我還是會常去買！」