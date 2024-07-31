日央鷹派專家估繼續升息 日圓兌美元升破150大關

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日本央行31日如外界預期升息，提出縮減購買日本公債計劃，預期未來幾年日本通膨率在其2％目標附近。由於總裁植田和男發表更鷹派言論，和日央開始讓大規模貨幣寬鬆措施逐步退場，日圓兌美元匯率盤中升破150元大關。

日圓匯率升值1.8％報149.9日圓，為3月中以來首次升破150日水準。日經225指數上漲1.5％收39,101點連續三個交易日收紅。日本10年期公債殖利率上升6.4個基點至1.061％。

日央由9位成員組成的政策委員會，以7票對2票通過升息決定，把基準利率從0％到0.1％區間，調升至0.25％創2008年10月來新高，超過市場普遍預期0.1％到0.15％之間水準。

植田和男在記者會上強調，只要經濟和通膨等情勢支持日央繼續升息，0.5％不會被視為特定的利率上限。他表示在經濟逐步復甦之下，即使未來利率高於0.25％，對經濟影響將有限。但年底前是否再升息仍要視乎數據表現而定。

凱投宏觀亞太區主管提利安特（Marcel Thieliant）指日央對物價與薪資的良性循環更有信心，預估其10月可能再升息。三菱日聯摩根士丹利證券策略師六車治美認為日央更傾向鷹派，只要經濟與物價符合其預期就可能再升息。

在買債規模上，日央採會分階段逐步縮減。原則上把每季買債規模縮減約4,000億日圓，然後2026年1月到3月間，每月買債規模縮減至約3兆日圓，跟目前每月買債6兆日圓相較是大砍一半。

日央計劃讓貨幣政策進一步正常化，主要是看好日本通膨與經濟成長能持續符合其預期。

其估計日本2024年度、2025年度和2026年度等核心消費者物價指數（CPI）增幅分別為2.5％、2.1％和1.9％，均在日央2％目標附近，實質國內生產毛額（GDP）則估計各成長0.6％、1％和1％。

日本財務省表示7月的外匯干預總額達5.5兆日圓（約366億美元）。日圓兌美元在10日貶破161日圓後開始急速回升，主要是日本出手干預匯市和市場預期日央升息，讓日圓匯率三周以來累計升值約7％。