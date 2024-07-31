台灣夏天恐長達7個月 環勞衛3部會首談高溫對策

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根據2024年「國家氣候變遷科學報告」，如果無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天可能長達7個月，高溫超過攝氏36度的天數平均增加75天。環境部今天與衛福部、勞動部舉辦「氣候變遷－高溫調適對策研討會」，並表示今年10月底各直轄市、縣市政府將提出首次地方層級氣候變遷調適執行方案，今日研討會各專家所提意見將提供給直轄市及縣市政府，研擬因地制宜調適策略。

環境部長彭啟明31日指出，大台北盆地、台中、高雄、台南皆出現越來越熱的情況，部分縣市已開始啟動降溫措施，但他觀察，極端高溫因應作為，沒有任何一個中央部會主責，本次召開研討會，是破天荒由環境部、衛福部及勞動部合作探討對策，尤其今年夏天恐怕是未來最涼的時刻，各部會是很主動、負責任地面對問題，例如勞動部需打造不熱的職場環境，衛福部要著手因應熱傷害，環境部得要減緩高溫熱浪帶來的衝擊。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉則表示，因一年比一年熱，外界開始討論高溫假，勞動部透過國際資料發現，中東部分國家明定夏季期間中午時段，停止在太陽下工作，伊朗2023年曾因氣象預報超過攝氏50度，宣布停工2天，但台灣並非整日高溫，勞動部面對高溫，仍採取預防、避險措施，因此已修正「職業安全衛生設施規則」，要求事業單位在最高風險等級溫度下，要設置遮陽措施，並要設置休息場，否則將開罰3萬至30萬元罰鍰，預計8月1日上路。

衛福部次長周志浩表示，高溫使人不舒服，造成身體健康影響也很多元，例如心血管疾病、腎臟病、心臟病、糖尿病，甚至連心理都會受影響，衛福部將宣導民眾如何即時面對熱衰竭，也會致力減少高溫衝擊。

成功大學建築學系特聘教授林子平則引述近十年北台灣夏季下午2時平均氣溫圖表示，從基隆一直到雙北、桃園高溫區熱氣會蓄積在低窪河谷，且熱氣會逐漸擴散，認為未來高溫治理不該以行政區分，而是相關連的城市要一起管理。

他也分析，都市熱源來自綠地減少、大樓密集、缺乏遮陰、使用空調，解決高溫的方法，包含種樹，確保建築基地空地充分綠化；城市應有良好海綿城市規劃；建築應往後退縮、面寬縮小、建築與建築間距離至少3米，6米才有效果；增設遮廊，提高行人熱舒適性；提高建築能源使用效率。