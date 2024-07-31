守護爸爸最重要 一童愛腺沒煩惱

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攝護腺癌在台灣男性癌症的發生率排名第四，在2021年攝護腺癌新個案人數近7500人，新發生病例已經為子宮頸癌的5倍多。童綜合醫院守護民眾健康不遺餘力，多年來推廣攝護腺PSA篩檢，今年是第六年辦理免費篩檢服務，特地在父親節前夕舉辦「113年公益攝護腺PSA篩檢」啟動典禮，藉由活動喚起民眾正視攝護腺癌篩檢的重要性，共同為男性健康而努力。

這次活動由童綜合醫院與中華泌尿腫瘤關懷協會共同主辦，台灣安斯泰來製藥公司、台灣武田藥品工業公司、健喬信元醫藥生技公司、美商默沙東藥廠台灣分公司、台灣泰利福醫療產品公司、總達成貿易公司、友華生技醫藥公司等協辦，還有台灣泌尿科醫學會、東勢農民醫院與各配合醫療院所協助推廣，讓更多男性能夠獲得免費篩檢服務。啟動典禮除了童綜合醫院童敏哲總院長、研發創新中心歐宴泉院長、泌尿科許兆畬主等醫護同仁到場外，也邀請了台中市議會顏莉敏副議長、楊典忠議員、安昱診所吳哲安院長、秀傳亞洲微創手術教學研究院吳其翔副院長、國軍臺中總醫院健管中心暨門診部廖丞晞主任、台中市公教退休人員協會廖金船理事長、中華泌尿腫瘤關懷協會林其業常務理事等貴賓與會響應。

70歲張姓病友，在111年參加社區舉辦的攝護腺免費篩檢活動，篩檢後發現攝護腺特定抗原(PSA)指數為5.441ng/ml (正常值應小於4ng/ml)，到童醫院經歐宴泉院長看診並切片檢查發現罹患攝護腺癌第一期，依病症與個人需求安排攝護腺癌海福刀手術，消融癌細胞後重獲健康，目前只需定期回診追蹤。62歲鄭姓病友，110年參加攝護腺免費篩檢活動，發現PSA指數為4.521ng/ml，但因異常值不高並門診檢查沒發現異常而不以為意，沒再進一步做檢查，沒想到逐漸感到解尿不順情況，112年因為泌尿不適狀況越來越嚴重，經童醫院歐宴泉院長看診，篩檢後發現PSA指數已高達10.17ng/ml，再進行MRI檢查後發現攝護腺有癌細胞，建議進行達文西攝護腺全切除手術，術後將檢體化驗確認罹患攝護腺癌第二期。

除了張姓與鄭姓兩位病友到場分享經驗、感謝童醫院多年舉辦攝護腺免費篩檢活動，服務且照顧各地區男性健康：另外也有多位病友到場共同呼籲，希望讓民眾了解PSA篩檢的重要性，切勿錯失早期發現早期治療的時機，讓預後效果更加顯著。

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長表示，子宮經癌自從1995年開始進行子宮頸癌篩檢，直到2021年統計資料指出，經過了26年的篩檢加上疫苗的推廣接種，也促使子宮頸癌發生率降低了七成。但攝護腺癌在2004年的發生率已高於子宮頸癌，2021年發生率為子宮頸癌的5倍多，死亡機率也為子宮頸癌的2.5倍。目前攝護腺癌診治的挑戰及隱憂是發生率與死亡率都逐年增加，並且診斷年齡偏高，特別是晚期(第三、四期)病人也佔了總發生率的2/3，還有很多病患無法得到適切妥善的治療。

2022年攝護腺癌發生率已是台灣十大癌症排名第四，死亡率則名列台灣十大癌症死因第五，並且持續攀升。歐洲泌尿科醫學會與歐洲腫瘤醫學會對攝護腺癌的治療指引，表示篩檢要從50歲開始，並有家族病史民眾則應從40歲就開始篩檢；美國1988年就進行攝護腺篩檢，罹病後死亡機率也降低。但根據國際知名醫學雜誌依流行病學統計，全世界攝護腺癌發生率與死亡率從2020年到2040年將增加一倍，且多發生在亞洲地區。

歐宴泉院長強調，國際知名醫學雜誌曾指出，有效降低攝護腺癌所帶來的傷害（較晚期癌症所發生的傷害包括尿滯留、貧血、腎功能不全、病理性骨折、下半身癱瘓、疼痛、需要接受化學治療，造成致命），就是實施早期診斷和有效的治療策略。如何讓台灣與國際接軌，降低攝護腺癌死亡率，就需要政府完善的公衛計畫，並醫院與各醫學會的相互配合，推動全面性大規模的篩檢活動，再彙整篩檢資料進行大數據數位分析，才能有效進行攝護腺癌治療。

童敏哲總院長表示，童醫院持續為男性健康把關，除守護民眾健康外，也照護醫院同仁與員眷的健康，8/5-8/9上午8:30到12:00，也將在梧棲院區一樓大廳進行免費PSA篩檢抽血服務，只要是50歲以上男性民眾，或40歲以上具攝護腺癌家族病史民眾，或本院員工、員工家屬，都可持攜帶健保卡(免掛號費、免空腹)到場進行檢查，鼓勵並歡迎符合資格男性踴躍參加。