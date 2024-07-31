蘇花安中段克尼布部落投票通過 3路段同步環評審查

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花蓮接連碰上地震、颱風，更加凸顯蘇花路廊安全重要性，交通部推動「蘇花安」計畫，花蓮到宜蘭有3段改善路線，要經過7個部落，僅剩中段的克尼布（和平）部落還未獲部落會議通過。今晚部落再次進行投票，過半194戶出席，投票結果贊成票數高達193票。蘇花改工程處說，3路段將於8月6日進入環評大會審議，接著設計發包，力拚2032年完工。

因蘇花安工程開發經過部落範圍，依《原基法》及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，沿線有7個關係部落，須先取得部落會議投票同意。北、南兩段5個部落均已投票同意，已先進入環評審查程序，85％路段定案，最後僅剩中段（B段）2個部落仍未通過，其中花蓮和平到和中的吾谷子部落（和中），有感於這1年來飽受天災威脅，上個月底再次舉行部落會議投票過關，直到今天晚上就等隔鄰的克尼布部落投票結果，和平至和中段才能底定。

蘇花改工程處本月16日也再次到克尼布部落向地方人士詳盡說明，這幾天也會同地方人士挨家挨戶拜訪，希望爭取更多居民的支持。因今天非週末假日，北迴線鐵路仍阻斷，蘇花公路雖搶通但採時段性放行管制，交通仍不便，一度擔心出席人數不足、流會。

下午5時起在和平克尼布部落於和平國小禮堂舉行「蘇花安計畫部落諮商議決同意投票」，克尼布部落總戶數為226戶，1個半小時後，由部落會議主席周裕仁宣布出席戶數已超過一半（即114戶），開始由蘇改處先行說明議決內容及投票。出席含委託書授權投票戶數為194戶，超過法定一半戶數出席（出席率85％），投票結果同意票為193票，不同意票為1票，多數族人希望有一條安全的路，站出來投票。部落主席宣布同意蘇花安計畫和平和中路段開發行為。

公路局蘇花改工程處長李宗仁感謝部落支持，承諾會儘快推動後續相關作業，部落居民反映強化邊坡保護等設施意見等會納入設計考量。環境部預定8月6日環評大會審議通過後，3路段將同步啟動，今年底將開始辦理委託設計工作，預計2025年底完成設計工作，2026年初設計審查核定，同年3月發包、8月動工，拚2032年完工。