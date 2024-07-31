日股多頭趨勢不變 短期拉回把握黃金買點

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日本央行升息引發股匯市震盪，富邦日本(00645)經理人謝恩雅表示，本次日銀升息與縮減購債再次顯示日本已擺脫過往通縮陰霾，在經濟復甦趨勢下當局貨幣政策正常化的決心，然而因市場先前已猜測本次日銀升息、及9月聯準會有望降息背景下，短期日圓應維持區間震盪格局，日股應維持目前多頭格局不變。

展望後市，謝恩雅指出，日企資產負債表穩健，今年春鬥談判工資漲幅高於預期，需求回溫趨勢不變，加上近期迎來日股財報季，企業除可望上修財測，皆有利日股表現。資金面而言，美國大選不確定性仍高，市場資金有望轉向估值相對合理低廉的日股，建議投資人可以定期定額或於短線拉回時，以日本ETF產品如富邦日本(00645)逢低布局，參與日股長線多頭行情。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲說明，6月份日本核心CPI年增率達2.6％，物價成長率高於2％已連續持續27個月，加上今年企業調薪已有全面共識，整體景氣成長正向，利率連兩度上調為2007年2月以來首見，日圓頽勢全面扭轉，日本內需動能與股價後市表現持續可期。

黃筱雲表示，受到美國政治局勢不確定因素干擾，今年漲幅耀眼的亞洲股市，包括台股、日股都在短線面獲利調節賣壓，不過，以日股而言，日本經濟擺脫長期通縮、成為美中抗衡的受惠國，加上東證推動公司治理提升日股評價，雖然有美國外在變數，與日銀緊縮等內在因素，不過日股長多格局並未改變，近期日股大幅拉回後重見反彈之姿，提供空手投資人進場投資好機會。