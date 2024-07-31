陸將吳亞男擔任共軍南部戰區司令員

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根據《南方日報》報導，，在大陸「八一」建軍節來臨之際，7月31日下午，廣東省委書記黃坤明率團到南部戰區機關進行走訪慰問，並出席2024年廣東省「八一」擁軍慰問座談會，公告內容提及南部戰區司令員吳亞男、政治委員王文全等出席會議，因此曝光吳亞男已任大陸解放軍南部戰區司令員。

據過去報導與公開資訊顯示，吳亞男是1962年8月出生，河北石家莊人，具備中共黨員身分與上將軍銜，現任中共第二十屆中央委員。過去擔任過包含中部戰區司令員、中共中央軍委聯合作戰指揮中心副參謀長等職務。