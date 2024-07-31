陽明海運新任總經理 資深副總白崑榮接任

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陽明海運31日召開第396次董事會，通過自8月1日起由陽明海運策略長暨資深副總經理白崑榮接任總經理，現任杜書勤總經理同日起轉任資深副總經理，未來規劃轉任陽明中國區子公司環明（上海）國際船務代理，擔任該公司董事長兼總經理，並持續透過高階經理人職務輪調，建立完善之經營團隊與深耕集團在全球重要據點之營運

新任總經理白崑榮自1984年起即服務於陽明海運，現為總公司策略長暨資深副總經理，並歷任集團子公司好好國際物流公司董事長及陽明(地中海)公司總經理等職。現任杜書勤總經理自2020年11月12日就任後，專注於航線營運績效改善及強化成本競爭力，在任總經理期間，不僅帶領陽明海運在2021至2022年獲利創歷史新高，更達成連續4年獲利之實績，為陽明海運集團奠定未來永續發展堅強的財務與競爭力基礎。

陽明海運指出，全球貨櫃航運市場面臨的挑戰不僅止於景氣榮枯循環或地緣政治變化，更面臨法遵成本、氣候變遷、數位與人工智慧時代的考驗，陽明海運期盼在蔡豐明董事長深厚之學術歷練及公部門合作經驗，輔以新任白崑榮總經理之完整產業實務歷練互補及帶領下，全體同仁團結一致，積極應變新興風險之挑戰，並戮力提升整體營運績效，為集團事業再展新局。