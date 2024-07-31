遠百父親節 揪爸動起來 全台分店祭親子活動

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父親節慰勞老爸，遠百即日起至8月11日（日）重磅回饋，買千送百鎖定百貨服飾，保健器材、大家電陪伴老爸運動動起來，還有能降溫的清涼家電，都是送禮自用的首選。

即日起至8月11日，百貨服飾當日累計滿5000元送300元，台南大遠百獨家加碼，百貨服飾當日累計滿5000元送400元，遠百App會員單筆滿5000元加贈100元。即日起至8月11日整檔贈送有全館HAPPY GO Pay獨享單筆刷5000元送100元、保健器材單筆滿5000元送500元、大家電單筆滿1萬元送1000元。另卡友送火鶴花束，8月1日起持HAPPY GO卡加男裝單筆滿880元發票，就送「祝鶴 呼好」火鶴花束乙束2入。

遠百信義A13看好學生放暑假、以及夏季避暑聚客效應，攜手於8月3日、4日舉辦「全國中等學校熱舞大賽」，展開熱舞競技選拔賽。板橋中山店8月份每周五有蔬果午市集，當季五彩蔬果直接買回家，也規畫麥可傑克森金曲黑膠展、萬蛋齊發扭蛋玩具展，以及韓國泡麵博覽會等豐富活動。

即日起至8月11日，使用遠百App於遠百竹北單筆消費滿2000元，有機會抽中價值12萬元的OGAWA御手溫感大師椅；8月3日、4日與運動島聯合打造親子運動會，挑戰射箭、羽球、滑步車、打靶等多項闖關活動。台中大遠百以「吉爸分的下班運動學」為主題，推出父子裝扮運動會、小小超模爭霸賽，以及親子音樂同樂會等；即日起至8月5日好豬多超級市場登場，罐頭豬LuLu將化身超萌小店長。

台南大遠百即日起至8月8日舉辦「遠東全家福展售會」，推出夏日超涼服飾、寢具、通勤服飾、抗菌內著限時下殺，推薦機車族必買的TOP COOL瞬涼冰科技防曬連帽外套等。高雄大遠百攜手國稅局舉辦「雲端發票抽好禮」，有機會將tokuyo mini完美椅PLUS按摩椅、tokuyo A咖美腿機、捷安特腳踏車等好禮帶回家；8月3日共同舉辦「2024消防小英雄夏令營」，讓小朋友們化身打火小英雄。

遠百花蓮響應振興花蓮觀光，8月31日前憑非本國護照、多羅滿賞鯨船票，或遠雄海洋公園門票，持遠百App會員可兌換百貨服飾抵用券100元、開飯川食堂餐廳100元抵用券等。8月3日規畫「小小拳擊手體驗」、8月10日舉辦「卡巴迪運動體驗」，歡迎7至12歲報名。