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優步攜手比亞迪 全球市場引入10萬輛電動車

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優步（Uber）和大陸汽車大廠比亞迪於7月31日宣布達成多年期合作，將在全球多個市場的優步平台上，引入10萬輛比亞迪電動車。

界面新聞引述雙方合作聲明指出，雙方的合作將首先在歐洲和南美洲展開，隨後將擴展到中東、加拿大、澳洲和紐西蘭等市場。

官方公布消息顯示，為支援駕駛者使用電動車，兩家公司的合作還可能包括充電、車輛維修或保險折扣，以及融資和租賃優惠，具體取決於特定市場中最適合駕駛者的方案。聲明指出，兩家公司還將合作開發比亞迪自動駕駛汽車，並將其部署在優步平台上。

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