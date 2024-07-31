巴黎奧運》麟洋配力挫大陸 小組賽4戰全勝D組第1晉級8強

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【中時 黃及人】「麟洋配」王齊麟／李洋31日在巴黎奧運羽球最後一場小組賽，跟大陸的劉雨辰／歐烜屹上演「兩岸大戰」，儘管麟洋配先以17比21丟掉第一局，卻以21比17拿下第二局，也提前確保羽球男雙8強門票(比較得失局上占優)，接下來麟洋配也以24比22贏下這場比賽，確定以小組賽4戰全勝、D組第一闖進男雙8強。

麟洋配生涯兩度遭遇劉雨辰／歐烜屹，分別是在2023年德國海洛公開賽決賽、2022年澳洲公開賽8強戰，麟洋配皆以直落二不敵這個大陸組合，今天一開賽麟洋配仍被壓著打，劉／歐很快取得7比2領先優勢，幸好麟洋配連拿3分追上，不過劉／歐打到中段仍以11比6領先。

接下來麟洋配發揮韌性，一度把比數追成16比16平手，可惜劉／歐隨即連拿3分，最後更以21比17拿下第一局；來到第二局，麟洋配一開始就取得不錯開局，且明顯逐漸找回應有節奏，更以10比4大幅領先對手，打到第二局中段，麟洋配11比7領先。

麟洋配接著繼續保持領先優勢，兩人也始終保持冷靜，不給對手任何追上機會，比數一度變成19比13，最後就靠李洋的殺球讓對方回球出界，以21比17拿下第二局勝利，這也是麟洋配生涯遭遇劉／歐首次拿下局數。

儘管已經提前確保8強門票，甚至大陸組合已無晉級機會，兩隊仍在第三局殺到難分難解，打完中段麟洋配11比10領先，可是大陸組合隨後一度搶回領先優勢，麟洋配雖搶先取得20比19聽牌，卻沒適時掌握被大陸追平，麟洋配終在第4個賽末點拿下，以24比22贏球。