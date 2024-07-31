明舒公司標得台中港2號碼頭後線土地投資案 助力打造離岸風電海纜長期運維基地

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今年7月11日，明舒有限公司成功標得台中港＃2碼頭後線土地投資興建暨租賃經營商港設施第2案，獲選為最優投資人，將投資開發台中港＃2碼頭後線土地約12,424平方公尺土地，作為離岸風電運維期海底電纜物流及相關用途。台灣港務公司表示，此次投資將大力推動台中港離岸風電產業的發展。

為配合政府發展綠能政策，台灣港務公司在離岸風電產業中規劃了四大營運主軸「風機預組裝基地」、「風電國產化基地」、「港勤運維」及「人才培訓」。台中港肩負離岸風電作業母港之使命，在港勤運維方面，不僅規劃港勤公司提供離岸風電的海上運輸等相關服務，自109年起，港務公司更逐步規劃離岸風電海纜運維用地，並選定台中港2號碼頭後線作為海纜長期運維基地，以滿足離岸風電產業的作業需求。

台中港＃2碼頭後線土地，共分2案先後招商，第1案已於112年9月6日由東方風能科技標得，投資面積12,649平方公尺，目前正在規劃興建中；第2案於113年7月11日由明舒公司以最高投標價格獲選為最優投資人，成功獲得台中港2號碼頭後線土地的租賃經營權，投資面積12,424平方公尺。

海底電纜在離岸風電產業中扮演著連接離岸風場與陸域電網的關鍵角色，被譽為該產業的生命線。為此，港務公司規劃台中港＃2碼頭後線作為離岸風電海纜長期運維基地，該基地將支援多個台灣離岸風場的運維需求，包括已營運的海洋、台電一期、海能、大彰化一期及彰芳西島風場，未來還將擴展至雲林、中能、大彰化二期及海龍風場，這將進一步有效地支持離岸風電產業的持續性發展，推動更清潔與永續的能源未來。