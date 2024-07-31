小非農低預期、超微強漲 台指期夜盤強彈逾200點

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美國31日公布「小非農」ADP 就業報告，7月民間企業就業人數經季節調整後增加12.2萬人，創下今年2月以來新低，也遠低於市場預期的14.7萬人，顯示就業市場緊張情況放緩，美股四大指數集體開高，財報報喜的超微（AMD）漲逾10％、輝達（NVIDIA）也勁揚近9％，台指期夜盤大漲264點慶賀，暫報22,548點。

小非農超預期下滑，市場聚焦即將揭曉的美國聯準會（Fed）利率決策，是否會釋出較偏鴿派的論調，且會否暗示9月降息也是關鍵，美股四大指數集體開高，連帶台指期夜盤也受到激勵。

期交所內商品也普遍上演反彈，小臺指期上漲228點、微臺指上漲251點、電子期貨上漲13.75 點、小電子期上漲15.3點，半導體30期貨更是大漲92點；而台積電ADR開盤隨即大漲逾5％，也催動台積電期貨夜盤勁揚19元，暫報957元，創逾一周以來新高。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也集體上揚，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別上漲48點、56.5點、179點、87點，英國富時100期貨也上漲34點，暫報8,358點。

商品期貨則漲跌互見，台幣黃金期上漲23.8點，台幣黃金期下跌9.5點，布蘭特原油期貨則尚未有成交，參考價為2,621.5點。

永豐期貨指出，台股7月31日開高走高，不過由於22,300點整數關卡為過去兩日的密集成交區，指數欲壓回測。目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間，後續則須留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。