大稻埕煙火加長「雙倍綻放」 下雨天仍吸5萬人次參與

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2024 大稻埕夏日節」上禮拜因颱風凱米順延至今（31）日，原先施放的300秒主題煙火秀，整併原7月24日「光耀稻埕」主題煙火秀，以全新主題「台北星夜 光耀稻埕」施放近3千發煙火彈「雙倍綻放」，加長施放面寬，煙火雙點對稱，更加壯觀，觀傳局說明，今天雖天氣不佳仍吸引約5萬人次前往。

觀傳局表示，31日的舞台表演也提前至下午4時30分開唱，主題為「知足常樂青少年」，包括創作歌手「蔡題謙」、打倒三明治主唱「王欣茹」、金曲獎入圍新人的「鄒序」、去年推出首張EP的「夢遊旅人」、征服過各大音樂節的樂團「憂憂yo-yo」，以及Z世代樂團「公館青少年」，此外，8月3日在永樂廣場還有「經典情歌演唱會」及「大稻埕商圈限定文創市集」。

針對活動周邊市區道路進行交通管制，北市警察局大同分局表示，除加強水門內、外規畫有防踩踏小組，於活動前實施現地演練，避免大量人潮出入造成踩踏意外，並由員警持高分貝喊話器於水門口引導民眾循序散場，同時規畫無人機攔截組及河域巡邏淨空，水、陸、空3D安維無疏漏。

另因應下班車潮，大同分局於民生西路、環河北路、鄭州路等路段，規畫警力及義交加強疏導，尤其針對「忠孝、塔城」路口交通樞紐點，加派員警協調疏導，打開忠孝西路東向西瓶頸點，另由交通警察大隊整合相關分局視狀況擴大疏導管制，期使活動期間區域性交通衝擊減到最低程度。