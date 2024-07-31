00932、00913、00690三檔ETF迎接配息潮 8／15最後買進日

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近期配息潮強強滾。兆豐投信有三檔ETF迎接今年8月配息，各為「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金（兆豐永續高息等權，證券代碼為00932）」、兆豐特選台灣晶圓製造ETF證券投資信託基金（兆豐台灣晶圓製造，證券代碼為00913）、兆豐臺灣藍籌30ETF證券投資信託基金（兆豐藍籌30，證券代碼為00690）。這三檔ETF以7／31為收益分配評價日，除息交易日皆為8／16，最後買進日皆為8／15，收益分配發放日皆為9／4，相對吸引青睞科技趨勢或永續投資浪潮，且關注息收的投資人把握進場良機。

三檔ETF的配息上，00690季配息1元，單次配息率2.89％，年化配息率11.55％。00913半年配息0.66元，單次配息率3.12％，年化配息率6.23％。00932季配息0.65元，單次配息率3.73％，年化配息率14.93％。

兆豐投信指出，金融市場對美國聯準會降息速度持續關注，推測今年9月有機會降息，市場資金更向資本利得與孳息空間放大的題材靠攏。目前臺股加權股價指數突破2萬點後持續高檔向上整理，期間遇上全球市場政經題材變化而波動，觀察籌碼面往高成長及息收題材的流向顯著，面對今年新局，ETF市場更有機可趁，建議不妨納入科技類型ETF或永續型ETF為資產配置。

兆豐投信等權重系列之老二為「兆豐永續高息等權（00932）」，其追蹤指數「臺灣ESG永續高股息等權重指數」添加ESG篩選成分股，精選的永續企業較具有財務穩健性、財報透明度高以及股利空間較大的機會，可望參與ESG產業當中高度成長的企業脈動，利於強化整體資產息收的穩健度。

兆豐投信亦看重AI科技，在目前晶片需求大於供給下，晶圓製造產業鏈的發展趨勢將不容小覷，像是「兆豐台灣晶圓製造（00913）」成分股鎖定臺灣半導體中上游產業鏈，涵蓋晶圓廠、5G、AI、電動車等新型應用，網羅在臺灣註冊的股票且排除KY股，成為一檔相對專注投資臺灣企業標的之ETF，也是相對挺晶圓產業的投資象徵題材。

兆豐投信老字號的臺股型ETF為「兆豐藍籌30（00690）」，其追蹤指數相對瞄準大型藍籌股的企業，更能聚焦財務成長性高、符合財務指標、股利發放指標等條件的上市公司，特別是企業獲利能力較高的藍籌股，相對能抵禦景氣的下檔風險，有助建立息收機會的規律性，與臺股大盤指數可望維持隨漲抗跌之態勢。

兆豐投信提醒，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數之殖利率有無差異外，亦須留意ETF公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，建議投資ETF時將相關條件納入評估依據。