Fed 9月降息成定局 若意外在本周宣布恐衝擊股市

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聯準會（Fed）訂台北時間1日（周四）凌晨發布政策聲明，9月才開啟降息循環已是市場共識，原本預期Fed今年不降息的高盛，也在決策前夕改口今年可能降2次。但本周若意外降息，分析師說股市恐怕不漲反跌。

有「Fed傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯 （Nick Timiraos）撰文指出，Fed7月底例會不太可能宣布降息的理由之一，是之前通膨數據屢屢出乎Fed官員意料，希望掌握更多通膨確實降溫證據才會降息。

他在文章提到，本周之前，Fed官員今年已召開四次例會，每回都說降息是之後的事，但鑑於通膨與就業市場的降溫態勢，本周集會將釋出9月很可能降息的訊號。

根據31日芝商所FedWatch工具，7月底例會按兵不動機率達97％；9月百分之百會降息，其中降1碼機率將近90％。

美媒《MarketWatch》報導，投資人滿心期待9月降息，但要是台北時間周四凌晨Fed意外宣布降息，市場未必叫好。

美國合眾銀行資深投資策略師哈沃斯（Rob Haworth）分析指出，「Fed決策如果讓市場嚇一跳，或許會帶來一點麻煩。」他說，投資人可能因此加快對未來降息的預期， 導致股市下跌，美國公債引爆拋售潮。

哈沃斯進一步解釋，雖說美股多頭氣盛，降息預期扮演關鍵角色，但Fed官員在進入靜默期之前，未對決策基調改變露半點口風，投資人恐怕有負面反應，將此解讀為「違悖常規」，進而引發對經濟或金融系統等更大問題的擔憂。

就在Fed發布最新貨幣決策前夕，高盛執行長所羅門（David Solomon），對Fed的利率路徑預測做了修正。2個月前，他還預期Fed今年內不會降息，但隨著經濟數據露出希望，如今他認為Fed今秋可能降息1到2次。

他30日接受《CNBC》專訪指出，「毫無疑問，消費者行為出現若干變化。長期的通膨壓力即便趨於和緩，還是會對消費者習慣產生影響。」