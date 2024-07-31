企業留才新利器 透過福利專案 員工可享「存1倍、拿2倍」

在員工權益備受重視的年代，提供多元的福利是徵才及防止人才流失的主要誘因，根據人力銀行的統計，求職者尋找工作時，以薪資福利為首要考量，同時，根據統計資料，勞工希望服務單位提供退休準備協助措施，「理財規劃」占45.9％排名第2。有鑑於此，第一金人壽副總經理陳秋棉指出，企業可以透過團體利率變動型年金，幫員工達到「類加薪」與「理財規劃」的效果，幫員工提早做好退休準備，是企業吸引人才及留才的好幫手。

第一金人壽「活利沛」團體利率變動型年金商品，可以透過宣告利率(變動)累積帳戶價值，就像一個會長大的撲滿，隨著「時間＋複利」資產持續增加，可以由企業及員工一起投入，幫員工累積資金、變相加薪，創造退休後穩定現金流之效益。

第一金人壽副總經理陳秋棉表示，規劃公費團體年金，不僅是企業留才的福利新選擇，更是員工退休規劃的好工具，因此自去年以來詢問度大幅增加，第一金人壽2018年開辦團體年金業務以來，已累計超過6,000人加入，目前合作企業眾多，包含第一金融集團、各大公股行庫、公部門機構、餐飲業、新創公司、軍公教等。

投保第一金人壽團體利率變動型年金，第一金人壽可依照企業需求提供專業建議，並打造專屬該企業的團體年金方案。

旗下有BELLINI CAFFE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO手工義大利麵、MO-MO-PARADISE、天吉屋、吉-天婦羅等多家餐飲的幸褔企業「三澧餐飲集團」，與第一金人壽聯手推出「倍儲利」員工福利專案，透過第一金人壽的團體利率變動型年金商品幫員工存出一桶金，創造滿滿幸福感。

「三澧餐飲集團」與第一金人壽合作的「倍儲利」福利專案，是依不同職級設計的儲蓄方案，實習副主管以上的員工依各職級提撥不同金額，最高每個月可以固定自薪資提撥1,500元到10,000元，「三澧餐飲集團」加碼提撥相同金額，作為員工的儲蓄金，讓員工享受存一倍、拿兩倍的福利。

以33歲男性員工為例，如果持續在職且自費提撥10,000元加上「三澧餐飲集團」加碼提撥10,000元，每月總共提撥20,000元，存滿5年（60個月）後全數領回，最多可領到124萬元(以宣告利率2.1％為例)，快速累積第一桶金。由於此專案為以員工為被保險人，故員工也可以選擇繼續保留此帳戶，以「宣告利率」累積帳戶價值，年年複利增值。參與方案的員工表示，對於公司提供「倍儲利」福利專案，公司提撥對等金額，等於另類的加薪，做越久領越多，工作起來更有動力。對企業而言團體年金方案可增加員工對公司的向心力及提高留任率。

由於此專案為以員工為被保險人，員工也可以選擇於5年期滿後繼續保留此帳戶。以「宣告利率」累積帳戶價值，年年複利增值，舉例而言，33歲的督導小陳，若每月自費提撥5,000元，「三澧餐飲集團」也會每月同步加碼投入5,000元，若連續存滿5年且投保期間宣告利率均維持在2.1％，小陳5年後全部領回，可領到將近62萬元；若多放2年至7年後全部領回，則可領到將近65萬元，若放至65歲退休選擇一次領取，則可領將近110萬；若選擇每年領(保證期間20年)則每年可領約5萬，最多可領至110歲，共可領約226萬；員工不只能將辛苦賺的錢存好還會年年增值，利用複利效果將小錢變大錢，讓自己退休生活更加愜意。