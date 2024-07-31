巴黎奧運》戴資穎不敵伊瑟儂 含淚結束奧運最後一舞

【中時 李弘斌】台灣「羽球一姐」戴資穎31日在巴黎奧運女單小組賽，對決私交甚篤的泰國好手伊瑟儂（Ratchanok INTANON），首局小戴一度連丟9分陷入苦戰，後段奮力直追仍功虧一簣，而在膝蓋有傷的情況下，小戴次局也打得辛苦，最終以19比21、15比21直落2吞敗，戰績1勝1敗屈居E組第2，無緣晉級淘汰賽，個人第4屆與最後一屆奧運於小組賽止步。賽後兩人在場上相擁，也都流下眼淚。

這是兩人生涯第36次交手，首局開賽雙方互探虛實後，戴資穎開始加強攻勢，一度以6比4領先，不過伊瑟儂（Ratchanok INTANON）的殺球也開始加溫，反倒是小戴幾次局面占優沒能取分，回球稍短就遭對手狙擊，竟連丟9分讓伊瑟儂反超。

小戴及時穩住陣腳，嘗試變化節奏影響伊瑟儂，逐漸迎頭趕上，可惜追到18比19時，回追沒能救到伊瑟儂的一記後場挑球。隨後小戴奮力救回1個局點，但下1分讓對手占得上風，鬥志高昂的小戴兩度飛撲救球，仍無法阻止伊瑟儂扣殺得分，在局數上陷入落後。

次局小戴一開始就被伊瑟儂拉開比分，技術暫停以2比11大幅落後。隨後小戴全力反撲，但面對7個賽末點，雖然奮力救回兩個，最後仍反拍掛網輸掉比賽。賽後小戴與伊瑟儂在場上相擁，不只出局的戴資穎，連直進8強的伊瑟儂也掉下眼淚。