高齡健康產業博覽會登場 助民眾人生下半場精彩豐富

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2025年台灣將邁入超高齡社會，未來平均每五人就有一人為65歲以上年長者，「妥善照顧」已是許多民眾在規畫人生時的重點。為解決民眾難題，數發部數位產業署邀請多扶事業、家天使、輔具家與手術善其事，以數位科技「人生照顧旅程生態系」為主題，於8月2日至4日假台北世貿一館「高齡健康產業博覽會」聯手展出，幫助民眾輕鬆規畫照顧方案，讓人生下半場精彩可期，歡迎有興趣民眾前往了解。

2009年成立的多扶事業，以多扶接送為創業主軸，創辦人許佐夫致力於讓行動不便的朋友、長輩與家人可以在交通服務上受到尊重，且致力推動照顧者和被照顧者皆能同時得到喘息與全家歡樂相聚的喘息服務。

累積十餘年來運用「無障礙接送服務」經驗，於2016年成立多扶假期，擁有台灣第一套『銀髮與身障旅遊專業SOP』，成為全台第一家能完整服務銀髮族、身障家庭和輪椅朋友的旅行社。為因應超高齡社會來臨，多扶事業於2019年成立社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會，以推動國內外生活環境中，建置足夠數量的無障礙設施及設備，並推廣各種銀髮服務及無障礙服務有關的教育訓練事宜。

《多扶事業》以多扶接送、多扶假期及多扶協會三足鼎立，以無障礙接送及無障礙旅遊和無障礙環境推廣等服務，站穩台灣高齡經濟規模版圖。其中社團法人多扶無障礙生活與交通發展協會，因無障礙環境評估及認證服務備受各金融業和相關產業高度重視，成為今年多扶協會首要推廣目標。

該協會按照「建築物無障礙設施設計規範」，對營業場域進行無障礙環境評估和輔導，以確保其符合無障礙環境的標準，協助企業優化軟硬體，且對無障礙設備及服務升級，2023年成功協助凱基證券成為業界首家取得「無障礙環境認證」企業。

目前協會規畫多扶無障礙生活與旅遊管家研習營，課程內容以基礎理論搭配技能實作，讓學員能在最短時間內學習無障礙旅遊管家所需的基礎職能，一次學習銀髮族、身障朋友無障礙旅遊的專業技能，聘請無障礙及長照服務有關人士擔任講師。

多扶學堂以推動樂齡銀髮的多元學習為主軸，推出長期系列課程，如北歐式健走杖、核心肌力、流動瑜珈、新姿翦影、坐著動一動、四季煲湯養生和字言字語生命書寫及老電影的音樂故事等，也推動「家庭照顧者」一系列單堂有趣公益免費講座，為樂齡銀髮的下半人生盡份心力。『人生照顧旅程生態系』主題展區：數發部數位產業署網址：https://www.taiwan-healthcare.org/hats/zh/