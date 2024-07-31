颱風假捐血救急 禾固營造員工團結行動助血庫

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颱風假造成血庫缺血，禾固營造攜手金豐室內設計等企業好友，日(7/25)前共同舉辦捐血活動，當天祭出豐富禮品和抽獎活動，即使下雨天不減捐血者熱情參與，禾固營造員工揪團捐血，為中彰雲投地區的血庫補上缺口並盡一份心力。

禾固營造長年來做公益不遺餘力，董事長張啟章表示，感謝金豐室內設計呂金豊邀請企業聯合贊助舉辦捐血活動，公司員工也一同響應捲袖捐血，當天參加捐血者獲得一把多功能傘和統一禮券，另外還有機會抽中價值12800元的墾丁知名「姊妹沙灘別墅」住宿券。

禾固營造以專蓋自地自建別墅、商辦廠房聞名，創立28年已蓋出3 00多棟別墅，被譽為是專門蓋別墅的專家，因此在業界有個美名：蓋別墅、找禾固，在企業預備邁向30周年之際，也將經營觸角轉向建設公司，未來將啟動創新客製化別墅服務向市場招手，張啟章說：不只蓋別墅找禾固，買別墅、也可以找禾固，從購地、規劃設計、興建、室內設計到完工真正一條龍服務的客製化別墅服務，一圓企業主的別墅夢。

禾固營造去年9月舉辦第一屆禾固盃高爾夫球聯誼賽，吸引225名球友參賽，400人報名餐會，預計9月6日舉行第二屆禾固盃，目前報名熱烈，知情的參賽者透漏這是一場結合公益並具有紀念意義的球賽，地點在可以俯瞰台積電及台中美麗市景的興農27洞國際球場，張啟章將請來攝影團隊為參賽者專屬紀念留影，別具意義。