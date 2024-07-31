獨家》跌破眼鏡！工總祕書長換人 數位產業署長呂正華接棒

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工總祕書長要換人了！據了解，工總祕書長陳益民因家庭因素請辭，今天（31日）是他在工總的最後一天。但令人跌破眼鏡的是，接棒人選為今年才56歲、熟悉產業政策的數發部數位產業署署長呂正華，他將在10月申請提前退休，轉戰工總服務，最快10月15日就會走馬上任。

工總歷任祕書長不少人出身經濟部，包括前工業局長汪雅康、前智財局長蔡練生，巧的是，呂正華和汪雅康都是前工業局長，出身工業系統，顯見工總理事長欲借重工業局卸任主管，以其熟悉工業界人脈及產業政策的特質，作為工總和會員及政府之間溝通重要橋梁。

據工總人士透露，陳益民因家中雙親年邁，唯一男丁的他，只好向工總理事長潘俊榮請辭，回南部老家照顧90多歲的父母，但由於接任人選還有行政作業流程問題，因此明天起暫由副祕書長馮鋕瓏代理祕書長一職。

至於接任人選將跌破產業界眼鏡！據了解，潘俊榮於二周前找上前工業局長、現年56歲的呂正華，徵詢有無意願轉戰民間法人機構，雖然未到公務員65歲屆齡退休年齡，但呂正華考慮再三，認為工總祕書長的工作性質可兼顧照看80多歲老母親，較有緩衝彈性空間，因此同意邀請，近期已向數發部長黃彥男口頭表達，擬在10月時申請提前退休。

這波520的內閣改組，呂正華與經濟部次長擦身而過，不少同儕為其惋惜。據側面了解，呂正華在台北大學企管所取得EMBA碩士，身為學長的經長郭智輝曾一度力邀他擔任次長，共事打拚，但當時呂即考慮擬在今年申請提前退休陪伴母親，因此婉拒升遷機會。

台大物理系、電機研究所碩士畢業的呂正華，88年即進入交通部民航局擔任公務員，後自航政司轉至經濟部技術處任職，後升任工業局電資組任組長，歷任永續組代組長、主祕、副局長，局長等職，在經濟部任職長達22年，有很強的工業局DNA，後來數發部成立，更被延攬出任數位產業署長一職迄今。他喜歡閱讀，騎單車，文采不錯，做事像拚命三郎，拚勁十足。

據了解，57年次的他，今年10月就滿56歲，有30年公務生涯的他，已符合公務人員退休可領月退制的85制條件（年資＋年齡），因此他10月14日將在公務員任職最後一天，最快10月15日可望赴工總就任祕書長新職，展開他人生事業的第二春。