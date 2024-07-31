陸推5年計畫常住人口城鎮化率提升至接近70％

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新華社7月31日報導，大陸國務院日前印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略5年行動計畫》（《行動計畫》），部署未來5年推進新型城鎮化建設的總體要求、重點任務、政策措施和組織實施等。規畫經過5年努力，常住人口城鎮化率，能夠提升至接近70％。

《行動計畫》明確，要堅持以人為本、遵循規律、分類施策、集約高效的工作原則。經過5年努力，農業轉移人口落戶城市管道，進一步暢通，常住地提供基本公共服務制度，進一步健全，協調推進潛力地區新型工業化城鎮化，明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強的現代化都市圈，城市安全韌性短板得到有效補齊，常住人口城鎮化率提升至接近70％，更好支撐經濟社會高品質發展。

《行動計畫》提出4項重大行動、19項重點任務及有關政策措施。

一是實施新一輪農業轉移人口市民化行動，提出進一步深化戶籍制度改革、健全常住地提供基本公共服務制度、促進農業轉移人口在城鎮穩定就業、保障隨遷子女在流入地受教育權利、完善農業轉移人口多元化住房保障體系、擴大農業轉移人口社會保障覆蓋面6項任務，以及完善農業轉移人口市民化激勵政策、健全進城落戶農民農村權益維護政策。

二是實施潛力地區城鎮化水準提升行動，提出培育特色優勢產業集群、促進產業園區提級擴能、強化產業發展人才支撐、增強城鎮綜合承載能力4項任務，以及健全產業跨區域新布局激勵機制、強化土地節約集約利用、加強資金多元投入保障等政策措施。

三是實施現代化都市圈培育行動，提出提升城際通勤效率、強化產業分工協作、加快市場一體化建設、推進公共服務共建共用4項任務和支援都市圈建設的政策措施。

四是實施城市更新和安全韌性提升行動，提出推進城鎮老舊社區改造、加快推進保障性住房等「三大工程」建設、加強城市洪澇治理、實施城市生命線安全工程、推進綠色智慧城市建設5項任務和支持城市更新的政策措施。

《行動計畫》強調，要堅持加強中共全面領導，完善實施推進機制，按照中央指導、省負總責、市縣抓落實的總體要求，加強多部門協同，統籌推進任務落實。