朝中關係觸礁？金正恩下令外交官「不要對中國察言觀色」

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南韓《中央日報》31日獨家報導指出，北韓領導人金正恩下令派駐中國的北韓外交官「不要對中國察言觀色」。分析稱，北韓與中國雙方的矛盾可能已在短期內迅速加深，

多名北韓消息人士對《中央日報》透露，俄羅斯上月與北韓簽署《全面戰略夥伴關係條約》後，金正恩才發布以上命令。學界分析認為，從普丁訪問北韓至今的一個多月期間，朝中關係恐怕已經惡化，金正恩才批准往後活動不必顧及中國。

文中指出，朝中兩國間的分歧在金正恩去年9月訪俄後一直存在。中國似乎已經想對朝俄兩國保持距離，而中國也積極以各種峰會改善與南韓、日本的關係。

具體行動方面，中國用於紀念金正恩2018年訪問大連的「銅腳印」已於今年5月拆除；7月初也要求中國境內北韓勞工全數返國。北韓也加強境內控管措施，包含限制華僑離開居住地、要求北韓居民不可出入華僑駐所、部分停用人民幣結算、電視台大幅減少播放中國節目的時間。

中國和北韓雙方在正式場合也毫不掩飾對彼此的不滿。聚焦北韓事務的美國媒體《NK News》29日報導稱，北韓27日晚間舉行停戰協定71周年紀念遊行，中國駐北韓大使王亞軍並未現身，稱中國大使缺席各國使節出席的活動「非常罕見」。

統一研究院研究委員吳庚燮表示，中國不同於受到西方制裁的俄羅斯，中國與北韓提出的反美路線並非利害完全一致。在中國接受北韓要求的條件前，兩國關係短期內很可能疏遠，而一旦利害一致，關係隨時都有可能恢復。

報導稱，中國與北韓在2016至2017年間疏遠，2018年後展開美朝北韓領袖會談後，朝中兩國再次緊密合作。金正恩當時會見美國總統川普之前，先與習近平進行多次會談，習近平也於2019年6月首次訪問北韓，恢復最高等級交流。