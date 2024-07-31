不再當吃電怪獸 新光成為國內首家通過溫室氣體盤查醫院

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醫療院所不僅是碳排大戶也是用電大戶，台灣醫療院所的溫室氣體排放量佔全國總排放4.6％，高於全球平均的4.4％，為因應氣候變遷衝擊，新光醫院積極採取氣候行動，首次依據新版「ISO 14064-1：2018」標準進行溫室氣體盤查，完成2023年度溫室氣體盤查報告，並通過工研院的外部查證，於31日舉行頒證典禮，由院長侯勝茂代表受證。成為國內第一家通過溫室氣體盤查的醫療機構。

根據盤查認證報告，新光醫院在2023年溫室氣體盤查量為18595.581公噸，其中外購能源（電力）佔碳排量51.79％。

新光醫院院長侯勝茂指出，醫療業高耗能，淨零碳排放的改善空間大，如何降低溫室氣體排放，減緩全球暖化對環境造成的影響，是醫院不可逃避的責任。

侯勝茂表示，新光醫院是第一家與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」的醫療機構，今年2月起，醫院率先在台灣醫院中開設「氣候永續管理師證照培訓專班」，專班亦於3月30日結業，台灣首批的醫院氣候管理師已陸續投入工作。

另2～6月，同步進行溫室氣體盤查，完成內部稽核並於7月初完成外部查證，確認類別1至類別4的碳排量。

侯勝茂表示，一般企業及醫院在首次做溫室氣體盤查時，大多都會先以盤查類別1及類別2為主，但新光醫院為求數據更趨於完整，也揭露類別3及類別4，做為淨零排放後續方案推動之基準。

新光醫院洪子仁特別指出，新光醫院通過認證只是第一步，緊接著採取行動，特別在外購能源（電力）是佔新光醫院碳排量51.79％，院方也正評估建置瓦斯發電機熱電共生系統，並導入吸收式冰水主機，建置成本5200萬。

新光醫院表示，瓦斯發電有三大優勢，第一、可做為醫院用電基本負載使用，第二、發電機產生的熱能可提供做為空調主機的製冷來源，第三、吸收式冰水主機所產生的餘熱經過轉換後，還可做為病房沐浴用水及鍋爐蒸氣的熱能來源，每年可節省用電量約190萬度、電費約690萬元與天然氣費約200萬元。新光醫院導入瓦斯發電除了降低用電度數，同時也可以減少約6.7％碳排量。

活動最後，洪子仁也勉勵同仁，節能減碳從自身做起，像是多搭乘大眾運輸工具、發起一日素食日等，一起為地球盡一份心力，持續朝向2050淨零永續醫院邁進。