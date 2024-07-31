北市代理教師涉「創意私房」偷拍 教育局：已停聘解職

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台版N號房「創意私房」專販售女生上廁所、少女性交易等偷拍影片販售，但傳出涉案人當中有1名為北市某國小老師，且涉案地點遍及校園及補習班，目前該老師已被收押禁見，教育局表示，31日獲悉及隨即掌握情形，立即保存相關證據，另依據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，即刻將該師停聘解職。

教育局表示，經查嫌疑人為本市學校代理教師，學校31日獲悉即依據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，將該師即刻停聘，另依據《性別平等教育法》、《校園性別事件防治準則》，由該校成立性平會，啟動調查機制，由學校組成緊急應變小組邀集家長會代表，向家長說明調查程序與進度，統一救濟管道，並提供相關輔導資源協助。

據悉，代理教師已在該校代理4至5年，聘期至今年7月31日，該名教師在7月初主動向學校表示，不繼續擔任代理一職，學校放暑假後，該名教師就沒有到校。台北市政府發言人殷瑋表示，市長蔣萬安即刻指示相關局處啟動輔導系統，對於可能的受害人進行輔導與追蹤，並聯絡檢調單位，表達市府跨局處都積極配合的態度，希望檢調能提供相關資料，以利市府儘速保護受害人，並給予輔導與陪伴。

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