國台辦再提「惡性撞船」 籲台灣停止抓扣大陸漁船

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兩岸就0214金門事件達成共識，然而，大陸國台辦發言人陳斌華31日晚間發布「答記者問」，再次強調此次溝通與兩岸協商談判無關，並重新以「惡性撞船事件」指涉該事件，同時呼籲台灣「停止抓扣大陸漁船和用粗暴危險方式對待大陸漁民」。

陸委會主委邱垂正30日表示，事件是「在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決」；呼籲陸方有效管理違法船舶問題，並在執法上進一步採取精進作為，加強雙方協同執法。

陳斌華今日晚間發布兩則「答記者問」，第一則回應邱垂正說法。陳斌華表示，「『2·14』惡性撞船事件」的基本事實，是台灣海巡人員用粗暴危險方式對待大陸漁民，造成人員死亡。大陸有關方面高度關切。

陳斌華接著強調，受遇難者家屬委託，晉江市紅十字會與台灣有關方面聯繫溝通，使善後相關事宜得以解決。他再次強調，此次溝通與兩岸協商談判無關；再次敦促台灣有關方面盡快查明真相，做出公正的調查結論，對涉事人員作出相應處理。

陳斌華指出，大陸有關方面歷來重視漁業資源的保護和相關海域正常秩序的維護，近年來採取各種措施，加強對漁民出海生產管理。對台灣漁民，大陸也始終以同胞情誼相待，在沿海設立台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風、補給、供水、搶險救助等幫助。

陳斌華呼籲，台灣有關方面應當尊重兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣大陸漁船和用粗暴危險方式對待大陸漁民，保證漁民生命財產安全。

另外，2024年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）會議30日在台北舉行，並通過IPAC典範決議，指聯大第2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。

陳斌華發布的第二則「答記者問」，即是對此做出回應。他強調，「這個所謂『聯盟』由一群極端反華分子拼湊而成，慣於在涉台問題上挑釁滋事，編造散布謠言謊言，我們已多次表明反對立場。」他稱，聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則，其權威不容挑戰。

陳斌華批評，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，一再夥同美西方反華勢力汙衊攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持一中原則的基本格局，只會讓國際社會更加清楚台灣是中國一部分的事實。」